ערב ראש השנה, שעות ספורות לפני התקדש החג, גאל נשיא בית הדין הגדול הראש"ל הגאון רבי דוד יוסף עגונה מכבלי נישואיה לאחר 17 שנות מאבק | בעבודת עומק של יד ימינו רבי ישראל מאיר יונה, הסתיים הסיוט בגט מיידי (חרדים)
דרמה קורעת לב בבית הדין הרבני הסתיימה בשחרור אישה מעגינות קשה. הבעל, הסובל מסכיזופרניה וסמים, כפה חומרות מוקצנות, נעל את אשתו בבית ונמלט מבית חולים פסיכיאטרי. לאחר מצוד ומעצר ממושך בשב"ס, הוענק הגט המיוחל| כך הסתיים המעמד הדרמטי בבית הסוהר (חרדים)
חההליך הפלילי נגד סרבן הגט הוביל לשחרור אישה לאחר 22 שנות סבל ועגינות, בהובלת מערכת בתי הדין ושיתוף פעולה עם גורמי המדינה | בית הדין הרבני בצפת סידר היום את הגט לסיום תקופה ארוכה של עגינות, לאחר שהבעל נידון למאסר במסגרת הליך פלילי ייחודי נגד סרבן גט (בארץ)
אסיר סרבן גט מבית המעצר ‘אוהלי-עוז’ שסירב באופן עקבי לשתף פעולה עם מוסדות הדת, הסכים לתת גט לאשתו, לאחר שיחה אישית שקיים עמו רב מחוז דרום, סגן-גונדר ליאור רוזנבוים | השיחה נערכה ביוזמת שב״ס ובתיאום עם הרבנות הראשית לשירות בתי הסוהר | העגונה שוחררה לחופשי (חדשות)
מנהל מחלקת העגונות בבית הדין הרבני, הרב אליהו מימון, התיישב באופן נדיר לריאיון מיוחד בו הוא מגלה איך מאתרים בעלים מעגנים, חושף סיפורים דרמטיים ממרדפים חובקי עולם ומסביר איך הוא מתמודד עם הקושי הנפשי מול צערן של העגונות (מגזין כיכר)