בלב ברוקלין, ניגש אליו לפתע יהודי זר, ושאל: "תגיד, למה בשנה שעברה לא נערכה ההילולה של רבי יצחק גברא?". רוני השיב שזה כנראה עניין תקציבי. היהודי לא הרפה: "באיזה סכום מדובר?", רוני שניסה לעכל את הסיטואציה, זרק לחלל האוויר סכום גבוה במיוחד, ונותר בהלם כשאותו אדם ענה לו, מבלי להסס: "יש לך. הכסף עלי" (מאמרים)
רבבות עמך בית ישראל מכל שכבות הציבור פקדו את ציון הצדיק רבי יצחק גברא זי"ע לרגל יומא דהילולא קדישא | אגפי המבצעים והלוגיסטיקה של ארגון זק"א הקימו חפ"ק מיוחד בשטח ופרסו עשרות מתנדבים, רכבי שטח, נגררי חלוקת מים ואמצעי תאורה מתקדמים | מנכ"ל הארגון הרב צבי חסיד: "זכות גדולה להעמיד את כלל האמצעים שברשותנו כדי שעם ישראל יוכל להתפלל בצורה ראויה ובבטחה" (חרדים)
פקקי ענק בלילה, שאטלים בשרב וחלוקת בשרים ופירות קרים להמונים: רבבות עמך בית ישראל נהרו לעג'ור אל הציון הקדוש של המקובל רבי יצחק גברא זי"ע והפכו את המושב השקט למוקד ישועות תוסס • צפו בתיעוד האדיר מההכנות ועד לרגעי השיא (חרדים)
רבבות פקדו במהלך הלילה את ציון הצדיק הפלאי רבי יצחק גברא זי"ע במושב עג'ור | בעקבות הדוחק הוכשר מסלול מיוחד להמונים, מערך השאטלים עבד ללא הפסקה ואלפים ממשיכים לנהור למקום גם בשעות אלו | קובי ישראל מגיש תיעוד ענק (חרדים)
עומסי ענק חסרי תקדים בדרך למושב עג'ור להילולת הצדיק האלוקי • נשים וילדים צועדים קילומטרים ברגל: "אנשים עומדים שעות בכבישים, המשטרה אובדת עצות" • חניוני הענק שהוכשרו קרסו לחלוטין • דובר ההילולא, הרב ישי יפת, בפנייה דחופה להמונים: "אל תגיעו הערב, הישמעו להנחיות" • כל הפרטים מההילולא השלישית בגודלה בישראל (חרדים)
מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, חתם הערב על צו מנהלי האוסר את קיומה של הילולת הצדיק רבי יצחק גברא זצ״ל, שתוכננה להתקיים בכא' תמוז במושב עג'ור | במסגרת הצו הורה מפקד המחוז על איסור גורף על הגעה וכניסה של כל אדם לתחומי מושב עגור, למשקים הרלוונטיים, ליישובים הסמוכים ולדרכי הגישה המובילות אליהם (חדשות)
לקראת הילולת הצדיק רבי יצחק גברא זי"ע, הטמון במושב עג'ור, התקיימה השבוע ישיבת היערכות מיוחדת בהשתתפות רבנים, עסקנים ואישי ציבור מכובדים • ההישג של העסקנים: כביש חדש העוקף את היישוב ישירות לציון • שטח ענק ומוצל הוכשר להמונים • נציגי ש"ס, חברי כנסת ורבנים סיירו במקום ושפכו שיח (חרדים)
בצל ההגבלות ואיסור ההתקהלות שהוטלו על הכניסה ליישוב עגור ביום ההילולא של הצדיק רבי יצחק גברא זיע״א – בשל ליקויי בטיחות חמורים והעדר היתרים בטיחותיים – התקיימה תפילה מיוחדת ומצומצמת במעמד רב רושם על ציונו הקדוש (חרדים)
ביום חמישי צפויה להתקיים הילולת הצדיק רבי יצחק גברא זצ"ל במושב עג'ור ליד בית שמש | בגלל ליקויי בטיחות חמורים המשטרה אינה מאפשרת הגעה למתחם הציון |לפי ההודעה רק אם יוסדרו כל ליקויי האבטחה יהיה ניתן לשוב ולדון בקיום האירוע (חרדים)
מעט מידי, מאוחר מידי: החרדים יורים באקדח ריק | ויש מרוויחים מהמשבר: מסתמן - איימן עודה יישאר בתפקידו | הדרמה בבאר התלמוד: ראש הישיבה הגר"י כהן מתריע - הגנב יתחתן עם שידה | החיידר ייסגר - אבל המנהל והמלמדים רקדו עם התלמידים | המשטרה מזהירה: אין לבוא להילולת הצדיק מעג'ור (מעייריב)
אייכלר מסתבך: מסתמן - אין רוב להעביר את מינויו לשיכון | קואליציה מקרטעת: החרם החרדי על הצבעות - חוזר ובגדול | אחרי ויז'ניץ, באיאן ותולדות אברהם יצחק: התנגדות ל'שפיצים' בחסידות נוספת | מלכיאלי ופרוש מתנערים: הילולת הצדיק מעג'ור בסימן שאלה | השמחה ב'מאור התורה': תלמידי הישיבה הוציאו ספר על קדשים (מעייריב)
המוני בני אדם פקדו בשנה שעברה את ציונו של הצדיק מעג'ור ליד בית שמש, אך עד כה אין אף רשות שמוכנה לקחת אחריות על האירוע, מלבד שני אנשים פרטיים, שנטלו יוזמה אישית לדאוג לצדיק, אך הם מתריעים: "אם לא יעזרו לנו, אלפים יהיו בסכנה" (חדשות חרדים)
מעמד ייחודי ונורא הוד התקיים על יד ציון הצדיק רבי יצחק בן יצחק גברא זי"ע הטמון במושב התימני עג'ור שבדרום, כאשר הגה"צ המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בחר את המקום לשרוף את הפתילות והשמנים מימי החנוכה | טרם שריפת הפתילות נשא המשפיע תפילה חרישית על הציון הק', ואחר התקיים מעמד ההדלקה בכלי זמר הלל ושיר לכבוד הצדיק מתוך ריקודים | צפו בתיעוד של הצלם יעקב לדרמן (חסידים)
רבבות בני ישראל פקדו במהלך ימי חמישי, שישי, מוצאי שבת וראשון, את ציון הצדיק רבי יצחק בן גברא זצ"ל, הטמון במושב עג'ור, לרגל ההילולא שחלה בשבת | שאטלים מיוחדים הסיעו את האלפים מחניוני הענק שהוכשרו לקראת ההילולא | צפו בתיעוד (חרדים)
היערכות בעג'ור לקראת הילולת "הצדיק מעג'ור" רבי יצחק בן יצחק גברא זי"ע, הטמון בישוב 'עגור' הסמוך לבית שמש | יום ההילולה חל ב-כ"א תמוז, והשנה יום פטירתו יוצא בשב"ק | העליה לציון תיערך בליל שישי, מוצאי שבת, וביום ראשון • מראות מההכנות להילולה, ותולדות חייו כאן ב'כיכר' (חרדים)