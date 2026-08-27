בראיון פודקאסט יוצא דופן, בהאא שוואמרה, תושב חברון לשעבר, חושף את פניה האמיתיות של הרשות הפלסטינית: מהעינויים הקשים בחביות מים בשלוש לפנות בוקר, דרך השחיתות המנקרת עיניים של אבו מאזן ועד להבנה המפתיעה שדווקא המוסלמים צריכים ללמוד מהיהודים על חסד ורחמים
למרות ההחשכה של המשטר וניתוקי האינטרנט, לא מעט עדויות על הזוועות המתרחשות באיראן הצליחו לזרום אל העולם החופשי | מעבר להרי החושך, מתקיים בימים אלו הטבח השיטתי הגדול ביותר שהכירה איראן המודרנית, כאשר אסלאמיסטים מכים ורוצחים בבני עמם ללא רחם | בכתבה הבאה תקראו את העדויות מתוך התופת, בדיוק מה שהמשטר לא היה רוצה שתקראו (מגזין כיכר)
שורד השבי שגב כלפון משחזר את הרגעים הקשיים ביותר בחיו, החל מהרגע בו נתפס ממסיבת הנובה, הדרך לשבי בעזה, השהות במנהרות החמאס והרגע שהוא היה כפסע ממוות ודאי | "צעקתי שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד, תסלח לי בורא עולם שהלכתי למסיבה" (חדשות)
לכבוד פורים כינסנו ב'אולפני כיכר' את אריה יואלי, מני לוי, ארי צייטלין ויוסף חיים מימון ונתנו להם לשפוך את כל מה שיש להם על רשימת נושאים | בתוכנית הזו מותר לצחוק על הכל והתוצאה היא הומור בלתי נשלט | צפו בתוכנית 'הפנאצ'מרים' בהגשתו של משה מנס (פורים)
אחרי חזרתו מארצות הברית והפסקה של כשבועיים בשל הטיסה וההליך הרפואי, התחדשה שוב עדותו של נתניהו בבית המשפט | הוא אמר כי יתכנו עצירות וסיפר על האנטיביוטיקה שנוטל ועל ביקורו בוושינגטון | בהמשך התייחס לתגובה שניסח בעקבות תחקיר שפורסם באתר 'וואלה' (משפט)
ברקע הכרזת שר המשפטים לוין על חזרת הרפורמה במערכת המשפט, וברקע הדיונים על פיטורים של היועצת המשפטית לממשלה - ראש הממשלה מעיד היום בפעם השלישית בבית המשפט המחוזי בתל אביב במסגרת הדיונים על תיקי החשדות נגדו בפרשת 'בזק' והסיקור החיובי לכאורה באתר 'וואלה' (אקטואליה)
סיקור נרחב: יום דרמטי - ראש הממשלה מעיד בתיקי האלפיים | אחרי 11 שנה: הבעל ממונרו נתן גט - אב"ד טאהש מונסי יוכל לשוב לביתו | נתקל במחבלים, התחייב לסיים ש"ס - וסיים | סיקור נרחב: אב"ד מלבורן הציג את החנוכיה החשמלית לראש ממשלת אוסטרליה | הבקשה החריגה של הגר"ד קוק מפיני איינהורן (מעייריב)