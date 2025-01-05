בק"ק עדן התקיים מעמד רב רושם, והכינוס המרכזי השנתי לבני הקהילה, בשילוב מעמד חלוקת תעודות הוראה לאברכי הכולל 'התורה והמצווה' שנבחנו ברבנות על הלכות איסור והיתר ועמדו בכור המבחן בהצלחה גדולה | במעמד הגדול השתתפו ונטלו חלק גדולי הרבנים שנשאו דברים לכבודה של תורה (חרדים)
בירושלים פותח מודל ייחודי המאפשר לעירייה לקדם את מגוון הפרויקטים האנרגטיים בעיר | ירושלים נהנית מכל היתרונות של חוסן אנרגטי וסביבה ירוקה ללא צורך בתלות בחברות חיצוניות המעיקות על תקציב העירייה וגוזרות בדרך עלויות גבוהות על השקעתן (תיירות)