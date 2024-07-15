מקרה מדהים ומרגש במיוחד התרחש לאחרונה בטקסס. כשמרגרט באומר, עברה ניתוח להוצאת עוברית מרחמה, לצורך הסרת גידול מסכן חיים שהתגלה בגופה, לאחר מכן היא הוחזרה לרחם על מנת לסיים את חודשי ההריון ואז.. נולדה מחדש (תינוקות, הריון ולידה)
24 שעות לאחר פרוץ סעת קבורת העובר ואנשי החברה קדישא, שר הדתות דוד אזולאי מתערב בפרשה ומשגר מכתב לסגן שר הבריאות ח"כ יעקב ליצמן בבקשה לרענן את הנהלים • "בעקבות המקרה המצער אבקשך, לרענן את הנהלים בבתי החולים ובמרכזים הרפואיים בכל הנוגע לקבורת נפלים" (חדשות)
סרטון מזעזע שהופץ היום ברשתות החברתיות מציג אב שמקבל לידיו את גופת בנו הנפל מידי אנשי חברה קדישא, זאת בעקבות מחלוקת בין החברה קדישא לאב שדרש לדעת היכן הגופה נטמנת. ראש המחלקה המשפטית של זק"א: "הרב שלמה זלמן אויערבאך פסק שההורים לא יידעו היכן קבור ילדם התינוק" (חרדים,חדשות)
בית המשפט העליון קיבל ערעור של אשה שנפגעה יחד עם עוברה בתאונת דרכים, והרשיע את הנהג הפוגע בגרימת מוות ברשלנות, וממליץ להורות על עונש של 12 חודשי מאסר על תנאי, פיצוי לאם ופסילת רישיון הנהיגה של הנהג הפוגע לשלוש שנים. מהי עמדת ההלכה במקרה זה? (משפט)