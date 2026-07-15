המחוות ב-2 הישיבות: עוגה מקושטת בבניין הישיבה ומגש פירות | רה"י הגר"י זלושניסקי יוצא במתקפה: "משנאיך ומחריבייך ממך יצאו" | נער בן 14 נעצר: נמשך המצוד אחר תוקפי ח"כ יואב בן צור | רגע לפני הפגישה הדרמטית בבית הגרב"ד: נחנכה מעלית חדשה | ממודיעין עילית תצא תורה: מילונים גוייסו בדינר קרן עולם התורה בבית סברדלוב (מעייריב)
לאחר הניצחון המוחץ של ישיבת פוניבז' אל מול מסורת התורה בהכרעת הבורר בשבוע שעבר, היום עלו עורכי הדין עו"ד אודי ארצי ועו"ד רן פלדמן שייצגו את הישיבה מול חשין, לחגוג יחד עם נשיא הישיבה הגר"א כהנמן את הניצחון המשפטי המזהיר: "הוויתורים של ר' גרשון ניצחו" (עולם הישיבות)
מה הופך את עוגת הגבינה לפינוק שכל-כך אהוב על כולם? הצצה מפתיעה אל תוך עולם הקרמים והפירורים דרך זווית פסיכולוגית, זיכרונות ילדות, חג השבועות וסיבוב מתוק בין עוגות הגבינה של המקומות השונים - ביניהם ניו יורק, יפן, פולין וגם ישראל (אוכל)
בביהמ"ד לעלוב ירושלים נערכה שמחת הבר מצווה לנכד האדמו"ר מלעלוב ירושלים, בן לבנו הרב יהודה אריה בידרמן חתן הרה"ג חיים פקשר ראש כולל שומרי החומות | חתן המצוות אמר את הפשעטיל כנהוג, והציבור עלו ובאו לברכו ביום חגו בהיכנסו לעול מצוות | מה שמעניין, העוגה המיוחדת בעיצוב התפילין לבר המצווה נותרה בשלימותה עד סיום השמחה (חסידים)
מחפשים עוגה שתהיה הלהיט של כל אירוע? עוגת השכבות הזאת היא התשובה! עם שלוש שכבות טורט רכות ושלוש שכבות קרם נוגט עשיר | היא לא רק טעימה להפליא אלא גם קלה להכנה באופן מפתיע. כל מה שצריך זה לחלק את הבלילה והקרם לשלוש, לאפות ואז להרכיב. התוצאה? עוגה מושלמת שתהפוך אתכם למאסטרים של האפייה (אוכל ומתכונים)
במקום לשמוע שוב ושוב את המשפט: "משעמם לי", עשו טובה לעצמכם ולילדים והפשילו שרוולים. אין כמו חוויה קולינרית משותפת עם הילדים. השוקולד משפריץ בכל פינה, האצבעות מתלכלכות, אבל כולם שמחים ומלאי סיפוק • התנסו במתכון האהוב על כל הילדים- כדורי שוקולד (אוכל ומתכונים, מאמע)
הפאי הזה מבוסס על מעין פודינג חלק כמשי והיה נפוץ בתקופת השפל הכלכלי של מלחמת העולם השנייה, שבה נשות פשוט עבדו עם מה שהיה להן והכינו פאיים ממרכיבים נפוצים כרוויון וחמאה (כמו במקרה זה) ואף מחומץ או עגבניות, במקום פירות הדר או תפוחים פריכים. ותודה על זה, כי התושיה שלהן יצרה מנות מופלאות שמלוות אותנו עד היום (מתכונים, אוכל)
כשאנו אומרים שהפאי הזה קל להכנה, אנו באמת מתכוונים לזה. גבינת שמנת, חמאת בוטנים, סוכר וקצפת. אם השילוב הזה גורם לכם להרים גבות, אתם לא לבד. אבל איכשהו, חבורת המרכיבים הללו מתאגדת לשכבה של מלית חמאת בוטנים רכה כמו כרית, קלילה ועשירה להפליא, המונחת מעל בצק פאי פריך (מתכונים, אוכל)
העוגה נטולת הגלוטן הזו מרשימה מספיק כדי לככב באירועים מיוחדים, אך עדיין מהירה וקלה להכנה - תוך פחות משעה על השולחן. ואנו אומרים: למה לחכות לאירוע מיוחד כדי ליהנות ממנה? אפו אותה עוד היום (מתכונים, אוכל)
אוהבים עוגיות רכות ונימוחות עם התפרצות של נתחי שוקולד בכל נגיסה? כנראה שתאהבו לא פחות את הגרסה המושחתת של עוגיית שוקולד צ'יפס אחת גדולה, שהיא מעין שילוב של עוגה ועוגיה יחדיו. קלה להכנה ובעלת אותו טעם נוסטלגי של עוגיות שוקולד צ'יפס רגילות (מתכונים, אאוכל)