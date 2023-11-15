לקוחה מניו יורק שביקשה להפתיע את בעלה ליום הולדתו, הזמינה עבורו עוגת גלידה וביקשה מהמעצב לכתוב עליה מילה אחת בלבד באותיות גדולות ומפחידות. אלא שהמעצב לקח את הנייר המנחה בצורה לטרלית מדי, ועל הגלידה נמרחה שורת הנחיות שלמה ומלאת שגיאות כתיב. הסיפור המשעשע והתגובה המפתיעה של בני הזוג שהחליטו לוותר על ההחזר הכספי (אנשים, ויראלי)
אין דבר מפנק יותר מלפתוח את הבוקר עם קפה ולצידו מאפינס קטנים וטריים להתחלה של יום מתוק במיוחד או לשילוב כהפסקה מתוקה במהלכו. עלית מציעה מתכון קל להכנה של מאפינס טעימים להכין, לאכסן ולשמור לרגעי פינוק מיוחדים לכל בני המשפחה(אוכל, מקודם)
מנסים לחשוב על איך להכין בר מתוקים בכמה שלבים? ייתכן שבר מתוקים הוא הפתרון המושלם בשבילכם, בר מתוקים יכול להפוך אירוע טוב לאירוע מדהים, מכיוון שהוא מספק בדיוק את מה שכל האורחים מחכים לו, סיום מתוק עם טעם של עוד בפה (אוכל,מקודם)
לעוגה הזו קוראים באנגלית "שורטקייק" והיא מורכבת בעצם מבצק פציח אפוי, מעליו קצפת עשירה ובמקום תותים שמלאים בחרקים, מעטרים אותה בפירות העונה הטובים ביותר: הדרים. אנו תמיד שמחים לחתוך לנו פרוסה שניה ממנה. אתם יודעים, בשביל הוויטמין C (מתכונים, אוכל)
עוגה מעוצבת יכולה לשדרג כל קינוח וכל ארוחה, וכל שכן שהאורחים כולם סביב שולחן החג ורק מחכים להפתעה של סוף הערב. אם אתם מרגישים שהגיע הזמן שעולם הקינוחים שלכם צריך לעלות מדרגה, הבאנו לכם מתכון מושלם להתחיל איתו (אוכל, שיווקי)