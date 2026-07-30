הן נראות כמו מאפינס קטנטנים, מתפוררות כמו עוגיות חמאה ומסתירות במרכז מילוי עסיסי של אוכמניות ולימון. המתכון הזה דורש קצת השקעה - אבל ברגע שתטעמו את השילוב בין הבצק הפריך, פירורי השקדים והפרי המבעבע, תבינו למה כדאי להכין מראש כמות כפולה (אוכל ומתכונים)
בלשי המשטרה הירושלמית חשפו בלב השכונה החרדית 'מאה שערים'- דירת מגורים המשמשת כמחסן לחומרים מסוכנים למטרת סחר | חשודה במעשה נעצרה לחקירה ובחיפוש שנערך במקום, אותרו חומרים חשודים בעוגיות 'אוראו' וחטיפי 'במבה' (משטרה)
עוגיות אינן סתם קובצי טקסט קטנים שנשמרים בדפדפן - הן אחד הכלים המשפיעים ביותר על חוויית הגלישה ועל השאלה מי יודע עלינו ומה | מאז שנחשפו פרשות מתוקשרות כמו זו של פייסבוק ב־2011, הפכו העוגיות לסמל של מאבק בין נוחות טכנולוגית לפרטיות אישית | כיום, בעקבות רגולציה מחמירה ודפדפנים שמגבילים עוגיות צד שלישי, האינטרנט נכנס לעידן חדש שבו הגולש מקבל יותר שליטה (טכנולוגיה)
חוף הים, יער קסום או פארק השעשועים השכונתי | לא משנה לאן יוצאים, תמיד כיף לשלוף קופסה עם משהו טעים, טרי ומושקע שהכנתם בבית | הנה חמישה מתכונים קלים שכל המשפחה תאהב, בלי יותר מדי כלים, בלאגן או הפתעות (אוכל)
העוגיות הפרסיות הללו מתובלות בעדינות ובדיוק רב וכן, מתאימות גם לפסח, מכיוון שאינן מכילות קמח. הן אגוזיות, לעיסות ובעלות מראה חיצוני פריך ואפשר להשתמש בפיסטוקים או שקדים במקום באגוזי מלך לצורך הכנתן. רק שימו לב לעטות כפפות בזמן גלגול הכדורים, מכיוון שהתערובת יכולה להיות קצת דביקה (מתכונים, אוכל)
העוגיות המתוקות הללו נקראות "שורטברד" ונדרשים רק עשרה מרכיבים כדי ליצור אותן - ביניהם הקינמון והתבלינים הארומטיים שמוסיפים גם לפאי תפוחים - אשר הופכים אותן למיוחדות במינן. טוב, זזנו לחמם את התנור (מתכונים, אוכל)
למרות שאתם עלולים לחוש מאוימים למראה המרקם הדקיק שלהן והשם המפונפן, למעשה, קל מאד להכין את עוגיות התחרה הללו, אז אל חשש! הן נפלאות בפני עצמן, אך ילכו גם עם כדור גלידה או ככריך עוגיות מאולתר במילוי חמאת בוטנים או ממרח שוקולד (מתכונים, אוכל)
המתכון לעוגיות הללו (שלא לומר, מרשם) היה הסוד של סבתא שלנו. היא יצרה אותו בלי ספר, חוברת או כרטיס, ישר מהלב. הוא עבר במשפחתה דור אחר דור וכעת הגיע אלינו וגם אתם יכולים להמשיך את מסורת העוגיות הביתיות הזו אצלכם במטבח (מתכונים, אוכל)
אם היינו מבקשים מכם למנות את חמש העוגיות האהובות עליכם, כנראה שעוגיות פלורנטין לא היו נכנסות לרשימה וחבל, כי הן טעימות בטירוף ופשוטות מאד להכנה. אז הנה, באנו לתקן את העוולה. הכירו את עוגיות פלורנטין בגרסת הסנדוויץ' (מתכונים, אוכל)
אתם יודעים מה יותר טוב מעוגיית שוקולד צ'יפס? עוגיית שוקולד צ'יפס שלוקח 15 דקות להכין אותה, לא דורשת אפייה ועשויה ממרכיבים בריאים. עוגיות השוקולד צ'יפס הללו הן למעשה נס - אפילו אנחנו לא מאמינים כמה הן טובות (מתכונים, אוכל)
אם אי פעם התלבטתם בין אפיית עוגיות לבראוניז, יש לנו הכרעה בשבילכם: עוגיות השוקולד הדביקות והכה מושחתות הללו. הן עשויות מבצק שוקולד דחוס, עם נתחי שוקולד נוספים מעל וזילוף של מלח גס - שילוב מושלם של חלומות העוגיות-בראוניז שלכם (מתכונים, אוכל)
עוגיות השקדים הקלות הללו, הנקראות "ריצ'יארלי" (תודו שאפילו השם שלהן מפתה בטירוף), יובילו אתכם היישר לרחובות הכפריים של העיירה סיינה הציורית שבאיטליה. הן רכות, גדושות בשקדים, עם נגיעה של תפוז ואבקת סוכר מעל. ולא תאמינו עד כמה קל להכין אותן (מתכונים, אוכל)
מקור עוגיות הביסקוטי (Biscotto), שפירושן "נאפו פעמיים", הוא באיטליה. יש להן מספר סגנונות והפעם נביא את הגרסה עם החמאה, פיסטוקים ואגוזי מלך ועוד כמה מרכיבים סודיים המעניקים להן את טעמן המשובח. מאחר והעוגיות הללו נאפות בשיטת ייבוש, הן נשמרות זמן רב. באופן אישי, אני אוהבת לאחסן אותן בקופסה אטומה במקפיא (מתכונים, אוכל)