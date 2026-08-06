ארה"ב בדרך לחתימה נוספת על הסכם כניעה - והפעם בסוגיית הורמוז | מהדיווח של ברק רביד אמש עולה כי איראן מקבלת למעשה את כל דרישותיה | בעוד 60 יום תוכל איראן לגבות כספים ממעבר במצר הורמוז וסביר שתעשה זאת גם קודם (סקירה מדינית)
בדיווח שפורסם הבוקר באקסיוס נחשפו פרטי ההסכם לכאורה עליו הסכימו האיראנים בשיחות עקיפות שהתקיימו הלילה, רגע לפני שטראמפ שוב חזר בו | המדובר בהסכם שמעגן לכאורה את הזכות האיראנית לגביית דמי אגרה במצרי הורמוז | מה יגידו על כך המעצמות שהתנגדו לכל גביית דמי מעבר במצר? (חדשות)
במסיבת עיתונאים של הנשיא טראמפ בשבוע שעבר, איים נשיא ארה"ב דונלד טראמפ "להפציץ" את עומאן אם לא "תתנהג יפה", כלשונו | לפי דיווח בארה"ב, עומאן מודאגת מהרטוריקה הזועמת של ארה"ב, ומחפשת כעת איך לצאת מהפלונטר הדיפלומטי (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוקל בימים אלו את צעדיו מול הסחיטה האיראנית, כשהוא מוכרח להחליט בין שתי אופציות גרועות | בין האיומים ששיגר - בלט אחד מהם במיוחד, איום שהותיר את הכתבים בהלם שנאלצו לבדוק שוב ושוב אם אכן אמר את הדברים (מדיני)
מראה סוריאליסטי הכה בתושבי מחוז דופאר בעומאן, כאשר טונות של שרימפס שטפו את החופים וצבעו אותם באדום עז | בעוד רבים חששו מאסון אקולוגי מעשה ידי אדם, המציאות המדעית שהתבררה מפתיעה ומרגיעה הרבה יותר (העולם הערבי)
בשעה 08:10 בבוקר ישראל וארה"ב פתחו במתקפה נגד איראן | מתחזקת בישראל ההערכה כי המנהיג העליון עלי חמינאי חוסל | רה"מ נתניהו: המטרה היא יצירת תנאים להחלפת השלטון יחד עם חיסול פרויקט הגרעין והטילים הבליסטיים | טראמפ: "47 שנות קריאות 'מוות לאמריקה' באו לסיומן | הערכות בצה"ל כי האיראנים שיגרו עד כה עשרות רבות של טילים בליסטיים לעבר ישראל, בין 100 ל-150 טילים במטחים שהתפרסו על פני 10 שעות, בנוסף לשיגור עשרות כטב"מים החל משעות הבוקר (חדשות)
שיחות הגרעין חודשו בעומאן לראשונה זה שמונה חודשים, עם השתתפות חריגה של מפקד פיקוד המרכז האמריקני | איראן מתעקשת: השיחות יעסקו בנושא הגרעין בלבד; ובטהרן מזהירים – ״זוכרים היטב את השנה האחרונה״ | בוושינגטון מאותתים גם על אופציות צבאיות במקרה והשיחות הישירות ייכשלו (אקטואליה)
בזמן שהמזרח התיכון בוער, בין ארמונות השיש במוסקט נרשם הצופן המדיני המורכב בתבל | איך מצליחה 'שומרת הסוד' לשמור על האינטרסים של ירושלים וטהרן, ומהו האיזון שמאפשר לישראל לשמור על ערוץ פתוח בלב ציר הרשע וצמוד למיצרי הורמוז? (מגזין כיכר)
סיום או הפסקת המלחמה מביא גם בשורות טובות לענף התעופה |מדינת ישראל פנתה רשמית לעומאן בבקשה לאשר מחדש מעבר טיסות מישראל במרחב האווירי של המדינה לאחר שנתיים שבהן הדבר נמנע | חידוש המעבר בשמי עומאן יאפשר לקצר את הטיסות לתאילנד וליעדים אחרים במזרח בשעות רבות (תעופה, מדיני)
סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה הלילה כי הפסקת האש מול החות׳ים הגיעה לאחר שהתקבל מידע במודיעין האמריקני, שבארגון הטרור מעוניינים בהפסקת המבצע הצבאי נגדם וכי הם עומדים להודיע כי יפסיקו לתקוף ספינות אמריקאיות | "התחלנו לקבל מידע מודיעיני שהחות'ים נמאס להם", אמר אחד המקורות (בעולם)
בכירים במשטר האיראני הפצירו בנשיא חמינאי לקיים מפגשים ישירים ושיחות דיפלומטיות עם אנשי טראמפ כדי לנסות להגיע להבנות בסוגיית הגרעין | לדבריהם אם לא יתקיימו שיחות כאלו - המחיר אותו תשלם איראן יהיה גבוה מידי ויקח שנים לשקם את המדינה (בעולם)
בעולם כולו עוקבים בדריכות אחר ההצהרות בוושינגטון ובטהראן לקראת חידש השיחות בשבת הקרובה בעומאן | על פי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, גורם אמריקני המעורה בפרטי התכנון של שיחות המו"מ בין ארה"ב לאיראן סביב תוכנית הגרעין של טהרן אמר כי "המשלחות של שתי המדינות ישוחחו באותו חדר" (בעולם)