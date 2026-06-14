מחקר בינלאומי מקיף מצביע על כך שתנאי חיים חברתיים אינם רק רקע לחיים - אלא גורם פעיל המשפיע על קצב ההזדקנות של הגוף, כבר מגיל צעיר | ההשלכות עשויות לשנות את הדרך שבה מדינות מתמודדות עם פערים חברתיים (בריאות)
למה תשלום חשבונות בזמן לא יתרום כלום לדירוג שלכם, אבל הוראת קבע כן? מהי הבשורה הדרמטית שאושרה השבוע עבור אנשים שהסתבכו בעבר עם חובות, ואיך המערכת דוחפת אזרחים נורמטיביים לשוק האפור? וגם: האם סערת חוק הגיוס באמת עוצרת את שילוב החרדים בשוק העבודה? האזינו (כיכר FM)
חברי פאנל 'כיפות שחורות' התכנסו לדיון לוהט במיוחד מהסערה סביב בחורי הישיבות שאוספים כסף בצמתים לקראת פורים, דרך העימות על העוני במודיעין עילית מול השכנה העשירה - ועד הווידויים האישיים על האלימות במוסדות החינוך בשנות ה-80 | חברי הפאנל: ישראל שילה; ד"ר טל אלוביץ'; מנחם קולדצקי ואבינועם קוטשר • צפו בתוכנית המלאה (כיפות שחורות)
פאנל 'כיפות שחורות' השבועי מתכנס ב'אולפן כיכר' לדיון נוקב על עתיד המגזר החרדי | הדילמה הדרמטית על תמיכה בתקציב גם בלי חוק הגיוס, היוזמה המפתיעה להקמת מפלגה של חרדים מודרנים, והעימות החזיתי על העוני במודיעין עילית והשאלה הנוקבת - מי אשם? | חברי הפאנל: אשר מדינה; אבי ארנטרוי; שלמה טייטלבוים ובני קמפינסקי • צפו בתוכנית המלאה והסוערת (כיפות שחורות)
תעצמו עיניים ותחשבו על מודיעין עילית. מה אתם רואים? מצד אחד - עיר של תורה, עיר של אברכים שמוסרים את הנפש על כל דף גמרא, חומר אנושי מהטובים שיש לעם היהודי להציע. מצד שני - תפתחו את העיניים - אתם רואים בורות בכבישים שדורשים ג'יפ 4X4 כדי להגיע הביתה, עסקונה שיושבת על הכיסא כבר שני עשורים בלי תחרות, ותשתיות שנראות, כמו משהו שבין ג'נין לדיר קדיס | צפו (דבר ראשון)
דוח העוני 2026 חושף מציאות מדממת: כמעט 900 אלף ילדים מתחת לקו העוני | ליטל שטיין דבי, מנהלת "תינוקות של החיים", בראיון מטלטל ל'כיכר FM': איך נראית הבחירה של אמא בין תשלום חשבון חשמל לקניית תחליף חלב? למה דווקא במגזר החרדי יש פחות פניות? ואיך המלחמה הפכה משפחות עובדות לנזקקות? (כיכר FM)
מה עומד מאחורי המספרים המבהילים של דוח העוני? איך נראה עושר של 95 מיליארד דולר בלב איראן המורעבת, והאם ישיבות ההסדר החרדיות הן המפתח לפתרון משבר הגיוס? צללנו לעומק השאלות הבוערות בתוכנית "כיכר FM" עם אלי גוטהלף
אלון מאסק טוען כי מהפכת הבינה המלאכותית תוביל לעולם שבו כסף וחיסכון יאבדו משמעות, והעוני ייעלם לחלוטין | אך מומחים וכלכלנים מובילים מזהירים: המציאות עלולה להיות שונה בתכלית, עם פערים חברתיים עמוקים יותר ומיליוני מובטלים חדשים ברחבי העולם (כלכלה)
ויליאם קמקוומבה היה בן 14 בלבד כשבצורת קשה הכתה בכפרו במלאווי | בלי כסף, בלי ציוד ובלי לימודים מסודרים, הוא בנה טורבינת רוח מחלקי גרוטאות והצליח להאיר בתים, לשאוב מים ולהחזיר תקווה לקהילה שלמה | הסיפור הזה, שהפך לספר, להרצאות בינלאומיות ואף עובד לסרט על חייו, הוא עדות לכוח של דמיון והתמדה גם במצבים הכי קשים (פסיכולוגיה)
הלמ"ס מפרסם: יותר ממחצית מהישראלים בגיל פרישה מתקיימים מפנסיה, אך רק רבע מהחברה הערבית נהנים מכך | 92% מהקשישים נשענים על קצבאות זקנה ונכות, וכרבע מממנים את חייהם מחסכונות אישיים – רובם מקרנות השתלמות וקופות גמל (כלכלה, בארץ)
ראיון באולפן עם בנצי גופשטיין, מנכ"ל 'להבה': על הפערים אידיאולוגיים עמוקים בין הציבור החרדי לציבור הדתי-לאומי והגדרת 'מלחמת מצווה' | שלום ירושלמי, פרשן פוליטי 'זמן ישראל', ואלי דן, עיתונאי 'כיכר השבת', בפאנל מיוחד על סוגיית הגיוס והזהות החרדית | פערים בחברה החרדית: שיעור עוני גבוה בקרב הילדים | תיעודים מפחידים של תאונות דרכים, והעלייה בפגיעה אצל ילדים - צפו
מאחורי מגדלי הפאר, הקניונים המרהיבים והיוקרה הבלתי נגמרת, מסתתרת בדובאי מערכת מעמדות נוקשה שמבוססת על מוצא, לאום ומקצוע | אזרחי האמירויות נהנים מהטבות מפליגות, בעוד מרבית התושבים – עובדים זרים מדרום אסיה, אפריקה ומדינות המערב – מתמודדים עם שכר נמוך, מגורים צפופים ותלות מוחלטת במעסיקים | הפערים הכלכליים, החברתיים והתרבותיים יוצרים מתח הולך וגובר, שמודחק כלפי חוץ אך מורגש היטב ביומיום של מיליוני אנשים | מחקרים ועדויות מהשנים האחרונות מצביעים על תחושת ניכור, תסכול וחוסר אופק לשינוי, שמעמיקים את השסע החברתי בעיר המודרנית ביותר במפרץ (בעולם)
הערב בתכנית 'דבר ראשון': זו הסיבה שכתבים זומנו לחקירה ואלו מי שעוד יחקרו | האם צריך לפרגן לינון אזולאי? | הצעד האסור של המשטרה | וגם: דברי תורה ורץ ברשת עם תיעוד משעשע: איך מלמדים תינוק לדבר, הדייג בייש המזל, החתול הגנב והצבעי המקורי (דבר ראשון)
הדו"ח שנצמד למדדי מדינות ה-OECD קובע שאדם שסך הכנסותיו לא חצה את רף ה-3,324 ש"ח נחשב לאדם עני | הדו"ח מצביע על ירידה מינורית של ממש בשיעור העוני בישראל ביחס לשנת 2022: -0.1% | עוד עולה מהנתונים של הביטוח הלאומי - העיר החרדית מודיעין עילית היא העניה ביותר בישראל זאת למרות שבמגזר החרדי חלה ירידה מסוימת ביחס לנתוני שנת-2022 (חדשות, כלכלה)
לקראת יום ירושלים נחשפים נתונים מעניינים על העיר | לראשונה - נחצה רף מיליון התושבים בעיר; שיא בהתחלות בנייה; העולים החדשים "עולים" בהמוניהם לעיר; מהשפעות המלחמה - אלפי מפונים נקלטו במלונות ובתים בירושלים, ישנה ירידה בתיירות; וגם: התאוששות לאחר עלייה בהיקף דורשי העבודה | הנתונים המלאים (חדשות בארץ)
שיעור העוני בישראל בשנת 2022 עמד על כחמישית מהציבור ונותר יציב ביחס לשנה שקדמה לה | עם זאת, קיימת מגמת ירידה בעוני בקרב קשישים בגלל חיזוק ותגבור קצבאות נכות והבטחת הכנסה | העיר היהודית הענייה ביותר: מודיעין עילית. (חדשות)