תדמיינו ניחוח משכר של שום ושומר מקורמל שמתפשט בבית, ועוף כל כך רך שהוא פשוט נופל מהעצם בנגיעת מזלג | מורן פינטו חושפת ב'מבשלים בכיכר' את הקסם של פסח: אפס מאמץ, מינימום מרכיבים ותוצאה שתגרום לאורחים שלכם לבקש את המתכון עוד לפני המנה העיקרית. צפו עכשיו בסרטון וגלו איך הופכים סיר פשוט ליצירת מופת חגיגית! (אוכל ומתכונים)
בעקבות התורה המזכירה את מכת הדם, נעסוק השבוע בהלכות דם בבשר, ובפרט בשאלה מה דין בשר שהתבשל כאשר הדם בתוכו | כדי לענות על שאלה זו, נעסוק גם בשאלות בהן עסקנו בעבר - איזה דם נאסר באכילה, החילוק בין דם שפרש מהבשר לדם הבלוע בתוכו, והאם דם שהתבשל אסור מהתורה או מדרבנן (פרשת שבוע)
כשעומק הטעמים של בצל מקורמל בתנור פוגש את החמיצות המלטפת של הלימון והפריכות של הזוקיני הצלוי, מתקבלת מנה שהיא חגיגה של טקסטורות וניחוחות | השף חיים ויטאל כהן צדק מדריך אותנו שלב אחר שלב עד לקציצות פרגית אווריריות ברוטב עשיר וקטיפתי - המנה שתהפוך לכוכבת החדשה של שולחן השבת שלכם (אוכל)
שילוב פשוט של ארבעה מרכיבים בסיסיים הפך לאחד הסודות הגדולים של המטבחים הביתיים במזרח הרחוק | הדבש מעניק לעוף את ה'גלזורה' המבריקה, רוטב הסויה מעמיק את הטעם, והשום מחבר הכל לריח ממכר שממלא את הבית | תוך פחות משעה, המנה מוכנה להנחה במרכז השולחן (מתכונים)
במקום לשבור את הראש ולחשוב מה להכין לערב יום כיפור, החלטתי להכין עבורכם רשימה של 10 מתכונים מנצחים: מאפים, תבשילים, תוספות וסלטים מזינים, שמותאמים במיוחד לערב הצום ולסעודת המפסקת. כל מתכון נבדק ומוכן כך שתוכלו ליהנות מההכנה בלי לחץ, והכי חשוב - שהכל טעים לכל המשפחה (אוכל)
עוף הנמנה על סדרת "סיס החומות", נתקע בין אבני הכותל, ועובדים במקום חילצו אותו מבין האבנים הקדושות ושחררו אותו | יצוין, כי האיזור הוא מושבת סיסים עתיקה, והעוף אף מוזכר בספר ירמיהו: "גַּם חֲסִידָה בַשָּׁמַיִם יָדְעָה מוֹעֲדֶיהָ, וְתֹר וְסִיס וְעָגוּר שָׁמְרוּ אֶת עֵת בֹּאָנָה" | צפו בתיעוד החילוץ (חדשות בארץ)
המילה "קונפי" מלחיצה אתכם? נשימות עמוקות, חברים. ראשית, נסביר, הקונפי הוא מזון שבושל במשך זמן רב, לרוב בשמן, בחום נמוך, שיוצר טעם עשיר אך נימוח. והמתכון הזה מוכיח כמה הטכניקה של הכנת קונפי שום פשוטה לביצוע בבית - אפילו למתחילים. הוא יכול לשמש כתבלין, אז אנו תמיד שומרים צנצנת ממנו במקרר ומקצרים תהליכים (מתכונים, אוכל)
ירכי העוף בצ'ילי ודבש הללו הן פריכות ודביקות והטפטופים שלהן יוצרים רוטב מצוין שהולך נהדר עם נתחי חסה. הטריק הסודי להכנת ירכי עוף קריספיות הוא להתחיל לטגן אותן במחבת קרה, על אש נמוכה. זה מאפשר לשומן להתפזר, מבלי לשרוף את העור - מה שמביא למרקם המושלם שפשוט "עושה" את כל המנה (מתכונים, אוכל)
למי מאיתנו זה לא קרה - פותחים שולחן לסעודה בשרית, והופ... זבוב מצטרך לחגיגה. מגרשים אותו, והוא חוזר. עקשן • מומחה הכשרות הרב יוסף דורפמן מסביר בסרטון מיוחד כי זהו "זבוב הבשר" שמטיל ביצים על כל דבר מאכל • איך תזהרו? צפו בסרטון המלא (חרדים)
והשבוע, ב"מבשלות", מורן פינטו מביאה לנו, כרגיל, מנה קלילה וטעימה שניתן להגיש כעיקרית או כתוספת ו-קבלו טיפ מהשפית, שכנראה לא שמעתם מעולם: לא לשטוף את הפטריות כיוון שהן מתפקדות כמעין ספוג וסופחות לתוכן נוזלים שיכולים להחריב את המנה (מתכונים, אוכל, כיכר TV)
כוסברה ולימון הם צמד קלאסי שלא נס ליחו לעולם ואף פעם איננו שבעים ממנו. אם גם אתם מעריצים גדולים שלו, כמונו (וגם אם לא), נסו את תבשיל העוף בלימון וכוסברה הזה. אי אפשר לטעות איתו, פשוט אי אפשר (מתכונים, אוכל)
פפריקש עוף הוא מאכל הונגרי מסורתי, כאמור. הוא כולל עוף המטוגן בשומן עם בצל ופפריקה, מוקרם באמצעות שמנת (או קצפת צמחית, בגרסה הכשרה), מוגש לרוב עם פסטה ומכיל את כל המרכיבים המסמלים את המטבח ההונגרי - פפריקה, שום, פלפל שחור, עגבניות, שמנת ועוף (מתכונים, אוכל)
מערבבים הכל בסיר אחד להתמזגות נפלאה של טעמים בסגנון דרום-מערב ארה"ב שלוקח את האוכל המקסיקני למקום פראי, סופר מזין ולא מתנצל. מתכון לתבשיל פיקנטי של קינואה עם חזה עוף, שעועית שחורה, עגבניות ותירס (מתכונים, אוכל)