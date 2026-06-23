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מברכים על המהלך

כיכר השבת|מקודם
ש

ארגון מגדלי העופות בעתירה דחופה: 

בשיתוף ארגון מגדלי העופות|מקודם

פגישה מרגשת

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1

הלכה ב-60 שניות

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נעצרו לחקירה

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חשש במשחטות

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2

הלקוחות מסתערים

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2
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2

סערה בישיבה

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9

הצרכנים חוששים

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5

בתא המטען

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2

מחאה מטונפת

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36

פרסום ראשון

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13
כיכר השבת
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