מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות הודיע על הסרת המפעל הברזילאי שבבעלות חברת בלדי מרשימת המפעלים המאושרים לייבוא עופות לישראל | ההחלטה התקבלה לאחר בחינה מחודשת של נהלי הפיקוח ומסלולי הייצור מעבר לים | בעולם הכשרות מברכים על המהלך שימנע ייבוא חפוז, בטרם הושלם גיבוש התהליך ההלכתי והמנהלי הנדרש להגנה על הצרכנים (צרכנות)
בעוד מדינות העולם מחמירות את הדרישות ומגינות על שלום הציבור מפני שימוש באנטיביוטיקה וחומרים אסורים, משרד החקלאות והכלכלה הישראלי פועל בכיוון ההפוך ופועל לאשר יבוא ממשחטה בברזיל שעוררה סערה בינלאומית | ארגון מגדלי העופות הגיש עתירה דחופה לבית המשפט לעניינים מנהליים, בדרישה לעצור את המחדל שמסכן את ביטחון המזון הלאומי (בריאות)
הבז נחשב לאחד הטורפים המהירים והקטלניים ביותר בטבע, מכונת ציד משוכללת שמטילה אימה על השמיים | אך מסתבר שגם ללוחם המיומן ביותר יש רגעים של תמימות מוחלטת, כפי שמוכיח התיעוד הוויראלי הממיס הבא (חדשות בעולם)