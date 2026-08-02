דרמה בישיבת נר זרח בעוצם: התלמידים פונו מהמתחם בגלל אקדח שנמצא במתחם נטוש | ייאוש טוטאלי: במפלגות החרדיות נערכים להקדמת הבחירות | המנהיג הגר"ד לנדו בהתייחסות חריגה לגל המעצרים: "הם צריכים לחשוש" | נתניהו המריא לארה"ב - ינסה למנוע הסכם עם איראן | דרמת פשע מתגלגלת במודיעין עילית: סיקור נרחב עם כל הפרטים (מעייריב)
פאניקה ב'דגל התורה' ירושלים: ש"ס לוקחת שליטה, ב'יתד נאמן' תוקפים | כבר לא איחור, הברזה: שנה וחצי אחרי - נבחני הדיינות לא קיבלו את התוצאות | הרבנות הראשית מתערבת: אומרת Don't לאאורה ישראל | קרובי משפחות של יהודי איראן: יש מנותקי קשר | ראש ישיבת עוצם חיתן את בתו, התלמידים התחייבו לסיים מסכת (מעייריב)
ימים קריטיים עוברים על ישראל; משפחת ביבס: "לא לתת יד לשמועות" | הדרמה בחיפה: המשטרה הצבאית פתחה במצוד אחרי צעירים חסידיים | גדול הדור מקבל מסר מילד קטן - סיקור נרחב | שוב זה קורה: תלמיד ישיבה ליטאית מצליח לסיים את הש"ס | חשיפה מזעזעת: רבה של קהילת יוצאי תימן במודיעין עילית הותקף (מעייריב)
הסתבכות מיותרת: חרדים נעצרו בפרשיית הונאה בירושלים | הרב הראשי או הראשון לציון? הויכוח של גדולי ישראל | מה מונע מדרעי להדיח את היועמ"שית? | שמחת חסידות גור: האדמו"ר מחתן את נכדתו | נפילת משטר אסד והנבואה של הגאון מווילנה (מעייריב)
העימות בין שרי הממשלה - מוביל לפירוק בטוח | "רוח הקודש"? התיעוד שמסעיר את המגזר | הגרב"צ מוצפי נגד הכניסה לכפרים הפלסטיניים | שמחת ויז'ניץ - באיאן - זידיטשוב-שיקאגו | ההתייחסות של ראש הישיבה לפיגוע בתל אביב (מעייריב)
ההסתעפות והדרמה בבחירות לרבנות הראשית והתערבות הבג"ץ • סיום חלק א' של זמן קיץ בישיבת עוצם • ההתבדלות של ראש הישיבה מ'נטורי קרתא על רקע נפילת הלוחמים • העדות של תלמידו של מרן בפני הינוקא • קבלת הפנים לראשל"צ בפנמה (מעייריב)