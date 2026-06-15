במסגרת פרויקט 'כיכר השבת' על הבינה המלאכותית, מומחה הטכנולוגיה רן בר זיק מזהיר מפני שכפול קול של בני משפחה; לדבירו, "גניבות של מאות אלפי שקלים כבר קורות" |ומה הכלים החדשים לזיהוי זיופים? | האזינו (טכנולוגיה, דיגיטל)
טלפון בהול, שליח תמים שנשלח לאסוף ציוד יקר ערך בתוך דקות, וכתובת פיקטיבית שהותירה קורבנות חסרי אונים: כך עובדת הנוכלות החדשה שמפילה חברות הגברה – בעקבות פניית כיכר השבת, המשטרה חוקרת מחדש את נסיבות האירועים במטרה להגיע לחקר האמת (בארץ, חרדים)
זה מתחיל בצלצול טלפון שגרתי לחלוטין, או בהודעת טקסט קצרה שנראית כאילו נשלחה מבן משפחה קרוב, מילד שנמצא בדרכים או מחבר שנזקק לעזרה דחופה. הנוסח תמים, פשוט ולא מעורר שום חשד: "החלפתי מספר", "הסוללה שלי עומדת להיגמר, תענה לי כאן", או "אני חייב טובה קטנה ודחופה". אף אחד לא מדמיין שמאחורי המילים המוכרות הללו לא עומד שום קרוב משפחה, אלא רשת נוכלים מתוחכמת שמצליחה להפיל בימים אלה אלפי אנשים ברחבי העולם (בעולם)
לאחר שנקלע לעוקץ כלכלי חמור שהותיר אותו עם החזר חודשי של 20 אלף שקלים, נכנס הפוסק הנודע לעובי הקורה במכתב נדיר | "נפל עם אינשי דלא מעלי", מעיד הגר"ע ומבטיח: "שפע גדול ברוחניות ובגשמיות" | התגייסות חירום להצלת משפחה ברוכת ילדים
ניצל קשישים ולקוחות תמימים: תושב מזרח ירושלים, בעל פנצ'רייה בבירה באזור גן הפעמון, חשוד בעוקץ שיטתי בהיקף של מאות אלפי שקלים מלקוחות שהגיעו למקום | בתום חקירה של שוטרי מחוז ירושלים, היום הוגשה הצהרת תובע על ידי הפרקליטות (משפט, פלילי)
שוטרי תחנת גלילות במרחב ירקון יחד עם חוקרי הפשיעה המקוונת של מחוז תל אביב עצרו תושב נתניה בחשד לביצוע עבירות הונאה לאחר שעל פי החשד הפיץ בעיר הרצליה דוחות חנייה מזויפים על רכבים ובהם קישור לתשלום באתר פיקטיבי (משטרה)
בכתבת וודיאו מקיפה יוצא כתב השטח של כיכר השבת אל מבצע הריסת בית המחבל שרצח את הקדוש החרדי בן ה-12 | לילה לבן עם חטיבת יהודה, סיירת הנדסה, פקע"ר, מהנדסים וטכנאים | כך מפוצצים קומה תוך דיוק כירורגי בתוך כפר עויין | ההצלחות והכשלונות (צבא וביטחון)
עמוד השדרה של צה"ל עם 150,000 לוחמים עובר שידרוג משמעותי לצד מהפכה טכנולוגית של המלחמה | חטיבת המרום: המוח מאחורי ההתקדמות המבצעית | יחידת עוקץ: איתור 670 מנהרות ו-430 מטעני נפץ | ניוד מבצעי: 55,000 לוחמים הועברו לשדה הקרב | סיפור ההשראה של מפקד הלוט"ר שנפל בלחימה על הקיבוץ (צבא)
בואו ללמוד לדבר ערבית ולהבין מה קורה בעזה ובתימן | השיגור המסתורי שהלחיץ את תושבי המרכז | בואו לצלילה אל מעמקי הים לראות בפלאי הטבע ולזהות את הדגים רועדים | חיל הים כשל או הצליח ומה למדנו לקח | פנינת הדף היומי ומוסר השכל | פינה אישית של יוסי, והאם החיים שחור ולבן (דבר ראשון)
שיחת היום בקריית יואל שבמונרו: תושב העיר סיכל ניסיון הונאה של מתחזים לסוכנים פדרליים, לאחר שדרשו ממנו סכום עצום של כסף תמורת ביטול צו מעצר | המשטרה עצרה את החשודים שהם רק חלק מרשת הונאה רחבה יותר, שפועלת באזורים חרדיים בניו יורק | הרשויות קוראות לציבור לגלות ערנות ולדווח על כל מקרה חשוד (חרדים)