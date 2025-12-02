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עטרת

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אירוע ביטחוני

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הלוחמים התקרבו מידי?

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זוהה במצלמות והצליח לדקור

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בפיצוץ מבוקר 

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"נס גדול קרה הבוקר"

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"אסור להעניש ציבור שלם"

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8
כיכר השבת
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