כעשרים דקות ארכה למחבל הדרך מביתו בכפר בית רימא לעבר היישוב עטרת. לפני שיצא מהבית הודיע למשפחתו על כוונתו לבצע פיגוע, אבל בני המשפחה לא עדכנו | בצה"ל חוקרים: האם הלוחמים שנפצעו התקרבו מידי למחבל? (ביטחון)
נס גדול התרחש הבוקר בכניסה ליישוב עטרת בבנימין, כאשר כוחות הביטחון זיהו רכב תופת שנועד להתפוצץ בפיגוע טרור ולפגוע בכמה שיותר יהודים | צפו בתיעוד פיצוץ המטען מהרחפן וסיכום טיפול חבלני מג"ב איו"ש באירוע זיהוי וסיכול רכב התופת (חדשות, בארץ)
בכניסה ליישוב עטרת בבנימין נוטרל הבוקר רכב תופת שבו נמצאו בחסדי שמים שני מיכלי גז גדולים מחוברים למנגון הפעלה | ראש המועצה האזורית: "נס גדול קרה הבוקר" | הרכב התגלה בשעת לילה ועורר חשד. חבלנים שהגיעו למקום גילו את המיכלים | חבר הכנסת קרא הבוקר למבצע צבאי נרחב ביהודה ושומרון (בארץ)