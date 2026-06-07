אלי גוטהלף חבש כיסוי עיניים וניסה להיכנס לעולמו של מאיר לוי, שאיבד את ראייתו בגיל 20. בין שנים של דיכאון, אהבה שנולדה בזכות כלב נחייה ובן שמעולם לא ראה - הוא חשף תפיסת חיים שמערערת כל מה שאנחנו חושבים על סבל, אושר ואמונה. כיכר FM | צפו
איך צה"ל משתמש בבינה מלאכותית כדי לייצר מטרות בקצב מסחרר? האם המכונות יקבלו את ההחלטה ללחוץ על ההדק מול איראן? ולמה יוסף אלחנן שבתאי, בחור עיוור בן 18 מבני ברק, סירב בתוקף לעבור ניתוח שיחזיר לו את הראייה? אלי גוטהלף במשדר מרתק ב"כיכר FM". (כיכר FM)
גבר בן 70 מאיטליה נאשם שבמשך למעלה מחמישים שנה קיבל שלא כדין קצבאות וסובסידיות בסכום של יותר ממיליון יורו | לאחר מעקב אחריו התגלה כי האיש מבצע משימות מסוכנות כמו גינון, שימוש בכלי עבודה חשמליים ועוד | התביעה טוענת כי הצילומים סותרים את העיוורון שהוכר לו רשמית (בעולם)
ראיון עם ד"ר ישי וייל על נס החנוכה שהתרחש לעיוור בבית החולים שערי צדק | האם חרדים משתמשים באינטרנט לצורכי פנאי | מדוע בחורי ישיבות מעשנים | פינת ההלכה האקטואלית עם הרב סיני | איזה מגיש צלל עם כרישים ולאיפה נעלמה העניבה של משה (אקטואלי)
מזכה הרבים הרב יצחק פנגר בתוכנית שבועית ב'כיכר השבת' • תוכנית אירוח של ידוענים ומצליחנים שמגוללים את סיפור חייהם השזור באתגרים, חוויות וקשיים - בדרך להצלחה • ובתוכנית השנייה: שיחה עם איתם ישראלי - שאיבד את ראייתו ופרץ קדימה (אולפן 'כיכר')
הישראלי אורן אלמוג שאיבד חמישה מבני משפחתו בפיגוע במסעדת מקסים בשנת 2003, קרא מעל בימת האו"ם: הפסיקו לממן את הטרור שלקח ממני את משפחתי ואת ראייתי. "ב-2016 לבדה השקיעה הרשות הפלסטינית 303 מיליון דולר בטרור, 86 אלף דולר הלכו ישירות למעורבים בהרג משפחתי" (חדשות)
במהלך ישיבת סיעת ש"ס השבועית, הוכנס לחדר יוסף, עיוור חירש שסובל גם מנכות, שאמר ליו"ר השר אריה דרעי: "מאוד אהבתי את הרב עובדיה יוסף" • דרעי, בתגובה, נישק את יוסף שהחזיק בו ונישקו בחזרה • צפו בתיעוד המרגש (אנשים)
כיצד יתכן שאדם שמחשיב עצמו לבן תורה, ישפוך דמים בצורה שכזו, וכל זאת כביכול למען התורה, לשם שמים, בדיוק על "עצות" מעין אלו נאמר בפרוש בפרשת כי תבוא "ארור משגה עיוור בדרך" שהרי הורים תמימים אלו, הם בבחינת עיוור לכל דבר בנושאים אלו, איך אתה מעז?