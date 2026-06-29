דרמה בבית המשפט לענייני משפחה: השופטת דחתה את תביעת האלמנה ואישרה צוואה שהדירה אותה מכל רכוש המנוח. בשיא הדיון נחשפו התכתבויות שחשפו את כוונותיו האמיתיות – והאלמנה אף חויבה לשלם הוצאות משפט בסך 30,000 שקלים (חוק ומשפט)
ב-1995 נפטר אדם והותיר אישה ושלושה ילדים. האלמנה הגישה בקשה לצו ירושה בבית הדין ובנה הודיע כי הוא מוותר על חלקו לטובתה. ההליך לא הושלם ולפני מספר חודשים קיבל הבן צו ירושה לטובתו בבית המשפט למשפחה. הדיינים קבעו כי הסמכות של בית הדין והוויתור – תקף (משפט)
הסב מכר את דירתו שבראשל"צ בסמוך למותו לפני כתשע שנים. נכדתו, המתגוררת בה, דרשה לבטל את הסכם המכר בטענה שהוא פסול ונחתם כשסבה כבר היה דמנטי. אלא שהיורש האמיתי של המנוח הוא אביה ואילו היא הציגה את עצמה כ"יורשת עתידית" בלבד. אז מה יעלה בגורל התביעה?