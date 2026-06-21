זה קורה כמעט לכל אחד אחרי שבת, אבל מעט מאוד באמת מבינים למה. תחושת כובד, עייפות מוזרה וחוסר אנרגיה שמופיעים דווקא כשהשבוע מתחיל - לא תמיד קשורים למה שחשבתם.
מה באמת קורה לגוף מאחורי הקלעים אחרי הארוחות של שבת? (משפחה)
מה פוגע בביצועים שלכם יותר מחוסר ניסיון או לחץ חיצוני? המדע שמאחורי "עייפות החלטות", מדוע המוח שלכם פוסק כמו שופט מותש בשעות הדמדומים של היום, והשיטה הפשוטה לארגון הלו"ז שתציל אתכם מהטעויות היקרות ביותר בקריירה ובחיים הפרטיים (פסיכולוגיה)
סקירה מדעית רחבה שפורסמה ב־Endocrine Reviews מציגה תפנית בגישת התזונה של ספורטאי סבולת: עייפות במהלך מאמץ נובעת מירידת רמות הסוכר בדם - ולא מריקון מאגרי הגליקוגן השרירי, כפי שנטען במשך עשרות שנים | החוקרים מציעים להפחית משמעותית את צריכת הפחמימות תוך כדי מאמץ תוך שמירה על רמות סוכר יציבות (בריאות)
החיים המודרניים מציפים אותנו באינספור גירויים - מיילים, הודעות, התראות, חדשות ומשימות בו־זמניות. אנחנו מנסים להספיק הכל, לקפוץ בין מסך למסך ולהחזיק עשרות דברים בראש, אבל המוח שלנו לא בנוי לכך | התוצאה היא עייפות מנטלית אמיתית: בלבול, חוסר ריכוז, החלטות ירודות ואפילו שחיקה נפשית | מחקרים חדשים מראים עד כמה עומס קוגניטיבי משפיע עלינו בחיי היומיום, ומציעים דרכים מעשיות להחזיר לעצמנו בהירות, שליטה ורוגע בעולם עתיר מידע (פסיכולוגיה)
תרופה חדשה הפחיתה בכמעט חצי את חומרת דום הנשימה החסימתי בשינה, והציגה שיפור משמעותי בהשוואה לפלצבו | התרופה צפויה להוות תחליף פשוט ונוח למכשירי ה-CPAP המכבידים שעמם רבים אינם מצליחים להתמיד | מגמה זו מבשרת על שינוי משמעותי בגישת הטיפול לאחד מגורמי הסיכון המרכזיים לעייפות כרונית, מחלות לב ותאונות דרכים – ומעניקה לו מענה טוב יותר (בריאות)
קמת בבוקר עם עיניים נפוחות שמספרות לכולם שלא ישנת דקה? את לא לבד וזה ממש לא חייב להישאר ככה. יש טריק ביתי פשוט, שעכשיו מתפוצץ ברשת, שמעלים את הנפיחות תוך דקות, בלי קרמים יקרים ובלי איפור כבד. מופתעת? הנה כל מה שאת צריכה לדעת (יופי, מאמע)
מהנחירה הראשונה ועד לפתרון: מדריך בריאותי להבנת תופעת הנחירות, השלכותיה הבריאותיות והחברתיות, והדרכים המומלצות לטיפול ומניעה - כל מה שרציתם לדעת על התופעה שמשפיעה על מיליוני אנשים בעולם ועל איכות חייהם (בריאות)
ניפץ את המיתוס: מחקר חדש מגלה שדחיית השעון המעורר לא רק שאינה מזיקה, אלא אף עשויה לשפר את הערנות והיכולות הקוגניטיביות בבוקר | 69% מהמשתתפים במחקר דיווחו על שימוש בנודניק | החוקרים: "30 דקות של נודניק יכולות להועיל, בתנאי שישנים מספיק בלילה" | וגם: מתי כדאי להתייעץ עם רופא לגבי הרגלי השינה? (בריאות)
מחקרים מראים כי בעונת החורף רבים שוכחים לשתות מספיק מים • התייבשות בחורף עלולה להחליש את מערכת החיסון ולהגביר עייפות • מומחים ממליצים: שתו מים חמימים עם תוספות טבעיות והקפידו על מעקב אחר כמות השתייה היומית (בריאות)
מאבדים את חוט המחשבה באמצע שיחה? שוכחים מה רציתם לומר? לא מצליחים להתרכז במשימות פשוטות? אתם לא לבד | תסמונת הערפל המוחי, שנחקרה במיוחד בעקבות הקורונה, פוגעת במיליוני אנשים ועלולה להימשך מימים ועד שנים | המחקרים מגלים: הקשר המפתיע בין המעיים לתפקוד המוח, והדרכים החדשניות להתמודד עם התופעה. (בריאות)
בעת המודרנית, עייפות כרונית הפכה לבת לוויה של כולנו. היא מאופיינת בתשישות מתמשכת ובלתי מוסברת, שפוגעת באיכות החיים. אמנם, אין פתרון אחד שמתאים לכולם, אך ניווט במבוך העייפות הכרונית מצריך גישה רב-גונית. קבלו אסטרטגיות ותובנות שיעזרו לכם להחזיר את הערנות והחיוניות (משפחה, בריאות).