ימים לאחר העימות המתוקשר בין פעיל הימין מרדכי דוד לגדי איזנקוט, שלט ענק עם תמונתו של איזנקוט ומסר המופנה לדוד נתלה באיילון • במקביל, דוד מתכנן לקיים החל מהשבוע הבא אירועי סליחות ותפילות עם רמקולים בכיכרות המרכזיות בתל אביב • ״אם צריך נעשה גם תפילות מתחת לבתים של כל מיני אנשים" (בארץ)
סערה סביב חוק יסוד לימוד תורה: חה"כ משה גפני זעם על האופוזיציה וקבע: "החיים שלנו בזבל". בשיא הדרמה, יו"ר דגל התורה עקץ בחריפות את מצביעי ש"ס ואמר: "אני לא שואל למה הם לא שולחים את הילדים שלהם למוסדות שפתחו" (חרדים)
המגיש אייל ברקוביץ' שלף פאצ'ים עם כיתובים פרובוקטיביים וניסה להצמידם בכוח לחליפתו של ח"כ צבי סוכות • העימות הפיזי עורר סערה ברשתות: "בריונות טהורה" | הרקע: סוכות הגיע לאולפן עם פאץ' "משיח" כמחאה על מאסר לוחמים (עיתונות ומדיה)
ראש הסגל של ראש הממשלה והדובר לשעבר החשוד בפרשיות הבילד וקטרגייט נפגשו לעימות במסגרת חקירה נגד הראשון | פלדשטיין הטיח: "אתה נפגש עם הרבה אנשים בקריה באחת וחצי בלילה?" | ברוורמן השיב: "אני נפגש עם הרבה אנשים" (חדשות)
אחרי הפאנל הסוער ב״כיפות שחורות״, חיים עוזר מהפלג הירושלמי וכפיר היימן ממפלגת המילואימניקים הגיעו לראיון מיוחד אצל אלי גוטהלף ב״כיכר FM״. השאלות שהושתקו נפתחו, הטונים עלו, והוויכוח על גיוס חרדים לצה״ל הסלים לעימות ערכי חסר תקדים (כיכר FM)
חיילים תאילנדים חמושים ברובים ישראליים מסוג 'תבור' פרצו בטנק את הכניסה לכפר בקמבודיה, ברקע העימות המתפתח | במהלך הלילה דווח על התרחבות הקרבות לאורך הגבול, ועל מאות אלפי אזרחים שברחו מבתיהם משני צידיו (בעולם)
נתניהו זימן את הרמטכ"ל זמיר ושר הביטחון כץ לפגישה הבהרה, לאחר העימות המתוקשר של השניים | כץ מצידו מאשים את זמיר בכך שהסיק מסקנות על בסיס תחקירי ה7.10 שאינם כשירים, וכי לא בדק לעומק את תוכנית "חומת יריחו" | העימות המלא (צבא)
עימות סוער פרץ בדיון הוועדה לביטחון לאומי על חוק עונש מוות למחבלים, בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר וחברת-הכנסת סון הר מלך לח"כ עאידה תומא סלימאן וח"כ גלעד קריב | הח"כים הורחקו מהדיון | צפו בעימות (חדשות)
חוק עונש מוות למחבלים של עוצמה יהודית ומפלגות נוספות, עבר בקריאה ראשונה במליאת הכנסת |"יידע כל מחבל – החוק הזה הוא החוק שירתיע, הוא החוק שיפחיד, הוא החוק שיגרום להם לחשוב אלף פעם לפני שהם עושים עוד שבעה באוקטובר" (פוליטי)