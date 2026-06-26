כוחות צה"ל ומג"ב הוזעקו לכפר קוסרה שבשומרון בעקבות עימותים קשים ויידוי אבנים, שבמהלכם התבצרו ישראלים בתוך בית פלסטיני. הכוחות חילצו את המעורבים והחרימו את רכביהם, בזמן שפלסטינים נפצעו באירוע וטענות קשות הושמעו על אכיפה ואזוק בני משפחה (צבא וביטחון)
רבם של חסידי גור בערד הרב מרדכי חיים וולקוביץ קורא להרגיע את הרוחות בעיר - לאחר הקטטה החריגה והאלימה שפרצה אתמול בעיר, בין חסידים לחילונים, ברקע מחאת הרכבים ולאחר שתושבים בעיר ניסו לחסום את יציאת החסידים: "אין לענות למחרפים למיניהם” (המכתב המלא)
אירוע אלימות חריג בערד, כאשר קטטה המונית ועימותים פיזיים קשים פרצו ברחובות העיר בין חסידי גור לבין תושבים חילונים | כוחות גדולים של משטרת המחוז הדרומי ולוחמי מג"ב הוזנקו למקום כדי להפריד בין הניצים, להשליט סדר ציבורי ולמנוע את המשך שפיכות הדמים, ברקע המתיחות רבת השנים בעיר (בארץ)
למרות החסימות ההרמטיות של המשטרה והנחיות פיקוד העורף, בחלק מקהילות הקודש של חוגי הקנאים מסרבים להשלים עם רוע הגזירה ומזכירים את "הניסים של תשפ"ד" • "אמנם אתם פטורים מאחריות, אבל מי נתן לכם רשות למנוע מאיתנו להגיע לרשב"י?", הם תוהים ונערכים להגיע לציון הרשב"י בל"ג בעומר בכל דרך • האם נראה שוב את העימותים הקשים בשטח? (חרדים, חדשות)
ערוצי אופוזיציה איראניים דיווחו כי סטודנטים מאוניברסיטת אמיר כביר לטכנולוגיה בטהרן יצאו במחאה נרחבת נגד המשטר, במהלכה חסמו רחוב סמוך לקמפוס | בתיעודים ממקומות מחאה נוספים נראו גם עימותים עזים בין המפגינים לבין תומכים במשטר (בעולם)
ארבעה בני אדם נהרגו בעימותים שהתחדשו בין כוחות המשטר הסורי של אחמד א-שרע לבין "כוחות סוריה הדמוקרטיים", השייכים לכורדים | הקרבות פרצו על רקע קיפאון ממושך במגעים בין הצדדים, כאשר כל אחד מהם מטיל על האחר את האחריות להתלקחות (בעולם)
השגריר האמריקאי מייק האקבי קרא לרשויות, לחקור "בצורה נחושה" את נסיבות מותו של האזרח האמריקני סמוך לכפר סינג'יל | לדבריו: "הוא הגיע לבקר את משפחתו והוכה למוות, יש למצות את הדין עם מעשה הטרור הזה" (בארץ, מדיני)
בסוריה דיווחו הערב כי לפחות שמונה בני אדם נהרגו ועוד 32 נפצעו בעימותים אלימים בין דרוזים לבדואים סונים במחוז א-סווידא שבדרום המדינה | מדובר באזור שבו כבר אירעו עימותים קשים בחודשים האחרונים, והם התלקחו מחדש בסוף השבוע והיום החריפו (העולם הערבי)
אחד המפקדים במתקן הכליאה תועד מתעמת עם שוטרי המשטרה הצבאית: "לא יודע מי זה הילדי כאפות האלו" | חייל אחר תועד ללא הנשק: "עוצרים אותי בגלל מחבלים של הנוחבה" | השר בן גביר גינה את המעצרים: זה מחזה מביש, לוחמים צריכים לקבל גב מלא • הפרטים (חדשות)
שלושה ימים לאחר רצח הנער בנימין אחימאיר הי"ד, תקפו הערב כ-50 ערבים מהכפרים עקרבא ומג'דל בני פדל בלינץ' מאורגן רועי צאן יהודים בסמוך לישוב גיתית | שני פלסטינים נהרגו ודובר צה"ל מסר כי הם לא נהרגו מאש צה"ל (בארץ)