חשד למעשה אכזרי נוסף של מנגנוני הביטחון באיראן: דיווחים מטהרן מחזקים את החשש כי אנשי המשטר הטילו מום קשה והוציאו להורג צעיר כבן 21 שנעצר במהלך מחאות נגד המשטר. על פי העדויות, אנשי כוחות הביטחון חתכו מגופו של הצעיר עור ובשר באזורים שבהם קועקעו סמלים המזוהים עם שלטון השאה ההיסטורי והתנגדות למשטר האייתוללות, ולאחר מכן ירו בו למוות מטווח קצר. הגופה שוחררה למשפחה כשהיא נושאת סימני התעללות קשים במיוחד | קשה לקריאה (בעולם)
במשך דורות סופר במערב על שיטת הוצאה להורג מחרידה שיוחסה לסין העתיקה: אסיר שנכלא בחדר, הוזן בבשר מבושל ורזה בלבד, ומת בייסורים למרות שקיבתו הייתה מלאה | מבחינה ביולוגית, מתברר שיש בסיפור גרעין אמיתי ומבהיל - אך מבחינה היסטורית, התמונה מורכבת הרבה יותר, וחושפת לא רק את גבולות הגוף האנושי, אלא גם את הדרך שבה המערב בנה מיתוסים על "המזרח האכזרי" (מגזין כיכר)
גורמים עזתים חשפו מתקן עינויים של חמאס בחאן יונס, אותו הוא מייעד למתנגדי שלטון למיניהם | אחת החמולות שעברה ענישה קולקטיבית מצד חמאס, תיארה את הזוועות שעברו אנשיה במקום לאחר שנאלצו למסור את עצמם | תיאורים קשים (חדשות)
עם שובו לישראל נחשף מקצת הסבל הקשה שעבר על החטוף עידן אלכסנדר בשבי החמאס האכזרי, כאשר במשך תקופה ארוכה נכלא עידן בכלוב, כשהוא אזוק בידיים וברגליים | הוא גם הוחזק במנהרה ללא אור - לצד חטופים נוספים | בנוסףף הוא נלקח למספר רב של חקירות רק בשל היותו חייל (חדשות)
במהלך השבת פתחה אוקראינה קברים סמוך לעיר איזיום בחרקיב, שם התגלו קברי אחים שנבנו על ידי הרוסים. חלק מהקברים, קברי אחים של חיילים ואזרחים ועליהם סימני עינויים קשים במיוחד • זלנסקי: "משטר של אכזריות וטרור" (עולם)