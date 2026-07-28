היא קטנה, קוצנית ונראית כמו דרקון כיס. אבל כשהיא מרגישה שסכנה מתקרבת, ה-Texas Horned Lizard שולפת את אחד ממנגנוני ההגנה המוזרים ביותר בעולם החי: ירי של דם מאזור העיניים | זה נשמע כמו אגדה, אבל זו ביולוגיה אמיתית לגמרי (בעולם)
סטארט־אפ מקופנהגן טוען כי פיתח שיטה פורצת דרך המסוגלת להפיק מרשם למשקפיים מדויק תוך פחות מדקה - באמצעות צילום פשוט מהטלפון הנייד | הפיתוח עשוי להנגיש בדיקות ראייה מקצועיות למיליונים שאין להם גישה לאופטומטריסט (טכנולוגיה)
חוקרים באירופה הצליחו, לראשונה, להחזיר יכולת קריאה ועצמאות יומיומית לעשרות אנשים שאיבדו את ראייתם בשל ניוון מקולרי (AMD) - הגורם הנפוץ ביותר לעיוורון אצל מבוגרים | ניסוי קליני חדשני כלל השתלת שבב דק במיוחד בעין, המחליף את תאי הרשתית שנהרסו, והביא לשיפור ראייה משמעותי אצל כ-80% מהמטופלים. האם זה הצעד הראשון לקראת עידן חדש של טיפולים לעיוורון חשוך מרפא? (בריאות)
מאחורי כל ראייה חדה וברורה מסתתרת אמת מפתיעה: לכולנו יש אזור קטן בעין שבו אנחנו פשוט לא רואים והמוח, כמו קוסם מיומן, ממלא את החסר מבלי שנשים לב | נקודת העיוורון בעין חושפת לא רק את מגבלות החושים, אלא גם את הדרך שבה המוח מעבד את המציאות — ולעיתים מסתיר מאיתנו את האמת שנמצאת ממש מול העיניים (פסיכולוגיה)
צבעים הם חלק בלתי נפרד מחיינו, ומלווים אותנו בכל תחום, אך הצבעים אינם רק תפאורה; הם בעלי השפעה חזקה ועמוקה על המחשבות, הרגשות, הבריאות הפיזיולוגית ואפילו ההחלטות שאנחנו מקבלים | מאמר זה צולל אל עולמם המרתק של הצבעים, ומראה כיצד הם פועלים כמנוף עוצמתי שמשפיע על כל היבטי חיינו, כולל פסיכולוגיה, פיזיולוגיה, תרבות וחיי היומיום שלנו (בריאות)
בעידן שבו המסכים הדיגיטליים מקיפים אותנו מכל עבר, העיניים שלנו נדרשות להתמודד עם אתגרים חדשים ומורכבים | המדריך הזה, המבוסס על מחקרים עדכניים ומידע מהאקדמיה האמריקאית לאופתלמולוגיה, יספק לכם את כל הכלים הדרושים להגנה על בריאות העיניים - מהמבנה המופלא של העין, דרך האתגרים העכשוויים, ועד לפתרונות הטכנולוגיים המתקדמים ביותר (בריאות)
מחקר פורץ דרך מאוניברסיטת טאפטס מראה כי צריכה יומית של פיסטוקים יכולה לשפר משמעותית את בריאות הרשתית ולהגן מפני אובדן ראייה הקשור לגיל | המחקר מציע תקווה חדשה במאבק נגד אחת מבעיות הראייה הנפוצות ביותר (בריאות)
האם הגיע הזמן להצטרף למשפחת מרכיבי המשקפיים? אלו סימנים מצביעים על כך? איך בכלל בוחרים משקפיים והאם קוצר הראייה יכול להשתפר? איתי שלום, אופטומטריסט מוסמך, "מכבי ממבט ראשון" ובעלים של "אופטיקה ברכס" בצומת כפר חסידים עם כל התשובות, בייעוץ של ד"ר אלוירה גור לאוטמן, מומחית לרפואת עיניים ורופאת עיניים מחוזית של מכבי בצפון (בריאות)