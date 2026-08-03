בית משפט בעיראק גזר עונש של מאסר עולם וחילוט נכסים על ברון הסמים והפשע המאורגן קאזם חמאד. חמאד, שהוסגר מאוסטרליה ונלכד בעיראק לבקשת הרשויות הבינלאומיות, עמד מאחורי רשת פשיעה חובקת עולם והיה מעורב בסדרת אירועי הצתה חמורים - ובהם פשע השנאה האנטישמי בבית הכנסת במלבורן שבאוסטרליה (בעולם)
משטר א-שרע בדמשק מציב אולטימטום חריג ופרס כוחות ענקיים לאורך הגבול בעקבות איומי פלישה של מיליציות שיעיות פרו-איראניות מעיראק, ומזהיר בחריפות כי כל מתקפה שתצא משטח השכנה תיענה מייד באש חיה ותצית חזית מלחמה אזורית חדשה ומדממת (בעולם)
בעקבות מתקפות כטב"מים וטילים בלתי פוסקות על מתקני האנרגיה וסגירת נתיבי השיט בים האדום, סעודיה מחליטה לנטוש את האיפוק ההיסטורי וחוברת לצבא ארצות הברית ויוצאת למתקפה ישירה נגד נכסים ומיליציות איראניות בעיראק כדי לקבוע משוואת הרתעה חדשה (בעולם)
עיראק ממשיכה לחקור את אחת מפרשיות השחיתות הגדולה בהיסטוריה שלה, כאשר בחיפוש בביתו של סגן שר לשעבר שהושם במעצר נמצאו מאות אלפי דולרים בחביות במזומן וארבעה קילוגרמים של זהב | בסוף החודש שעבר דווח על סכומי עתק שנמצאו אצל בכירים נוספים (בעולם)
מסעו האחרון של עלי חמינאי, המנהיג העליון של איראן, סיפק תמונה בלתי נשכחת: שילוב בלתי נתפס בין מטוסי קרב מפוארים למשאית קירור הנושאת מיתוג של רשת מזון אירופית | מאחורי המראה החריג הסתתרה המציאות הלוגיסטית המביכה של שימור גופתו במשך ארבעה חודשים. (חדשות בעולם)
טילים איראניים חדרו לירדן, בסיסים אמריקניים בכוויית ובחריין הותקפו – ודיווחים על פגיעה במתקן הגרעיני בבושהר. צה"ל העלה כוננות לשיא, שר הביטחון כ"ץ מבהיר: "נשלם בעוצמה רבה אם ישראל תותקף" | ישראל נערכת להרחבת הירי (צבא וביטחון)
מעצר מסתורי במחסום דרכים ליד צנעא הצית גל מחאה שבטי חסר תקדים המאיים על יציבות שלטון הטרור החות'י | בלב הסערה עומדת אישה המכונה "מירה", הטוענת כי היא בתו של הרודן העיראקי סאדם חוסיין, ושייח' עוצמתי שהחליט לצאת למרד חמוש (חדשות בעולם)
פרסום בניו יורק טיימס חושף כי ישראל הקדישה למעלה משנה להקמה ותפעול של שני בסיסים צבאיים סודיים בעומק המדבר המערבי בעיראק, ששימשו כנקודות זינוק ותמיכה לוגיסטית ותדלוק במלחמה נגד איראן | הסוד נחשף לאחר שרועה צאן מקומי נתקל במקום וחוסל, ולאחר מכן כוח סיור עיראקי שהתקרב לאזור ספג אש כבדה (צבא וביטחון)
תיעוד חדש שנחשף מציג שרידי ציוד טקטי בלב המדבר העיראקי, באזור שבו דווח כי הוקם בסיס ישראלי חשאי. התמונות פורסמו בעקבות סיור חריג של צמרת הצבא העיראקי בנג'ף, שנערך בניסיון להפגין ריבונות לאחר המבוכה המודיעינית שנגרמה מחשיפת המקום (צבא וביטחון)
אחרי הפרסום המסעיר על הבסיס הישראלי שנבנה בעיראק ושימש לתקיפות נגד איראן, כעת נחשפים פרטים חדשים על הבסיס | גורם ביטחון אמר כי "הבסיס הישראלי החשאי נבנה בעיראק על מסלול המראה נטוש, שהוקם על ידי סדאם חוסיין" | לדברי גורם ביטחון נוסף, "יש אינדיקציות לכך שהמבצע כלל צוות טכני ישראלי תחת חסות צבאית אמריקנית" | ציוד הושאר מאחור, כולל מכ"ם, ומיקום הבסיס "נבחר בקפידה כדי להימנע מאש איראנית" (העולם הערבי)