סערת העירוב בבריטניה: תיעוד חמור ומקומם שהגיע ל'כיכר השבת' מציג אברך המגיע מדי ערב שבת ומחבל במכוון בחוטי העירוב בשכונת סטמפורד היל בלונדון, תוך שהוא מכשיל ביודעין אלפי תושבים • הרקע ההיסטורי, מאבקי "כדתיא", החבלות הקודמות והמחלוקת ההלכתית שמסעירה את הבירה הבריטית • סערה מעבר לים (חרדים)
רבני בני ברק, הגרחי"א לנדא והגרש"צ רוזנבלט, סיירו רכובים על קלנועית במרחבי הפארק החדש בצפון בני ברק כדי לקבוע את תוואי העירוב • הרבנים מתריעים מפני מכשול חמור ואיסור טלטול גמור בשימוש בגשר המקשר למתחם הסופרים: "סכנה בטיחותית והלכתית" • כל הפרטים מהסיור המקצועי ותיעוד (חרדים)
כינוס דרמטי במושב אורה: האם אגודת ישראל תתנגד לחוק הגיוס? - סיקור נרחב | המצוד אחר עריקים ספרדים נמשך: תלמיד ישיבת כסא רחמים נלכד בביתו | תחת מעטה סודיות: כל הפרטים על העיר החדשה של חסידי בעלזא בארה"ב | אין דברים כאלה: גילויי אמונה של בעלי המאפיות בארה"ב מסעירים את העולם היהודי | השוויצרים יכולים לטלטל: בשורת ענק ליהודי ציריך | בפוניבז' משוכנעים: צמד החשודים בגניבה - מנסים לערער את אמינותו של חשין | היועמ"שית מסתבכת? התיעוד של שרון אפק מדליק את המפה הימנית (מעייריב)
נס ציונה השלימה לאחר חודשים ארוכים את שדרוג והרחבת העירוב בכל רחבי העיר, בהשקעה גדולה ובסיוע משרד הדתות | העירוב החדש מקיף את כלל השכונות ומחובר לערים סמוכות, לאחר החלפת עמודים, חיזוק הקווים ותיקון התוואי הישן (בארץ)
צפו בתיעוד מרגעים מיוחדים בצילו של האדמו"ר מסאטמר, בעת שהותו לנופש בניו העמפשיר | במראות קודש נצפה האדמו"ר בתפילות, בנאות דשא, בלימוד התורה, הכנות לשבת קודש ועוד | כן נצפו זקני החסידים לצד ההויז בחור הוגים בתורה בימי מנוחה אלו | סיקור ענק (חסידים)
שמחה גדולה בקרב הקהילות היהודיות בעיר ציריך שבשווייץ, לראשונה יבנה "עירוב מהודר" סביב השכונות המרכזיות בעיר, מה שיאפשר טלטול בשבת ויקל על משפחות עם ילדים לבקר את הוריהם ושכניהם בשעות אחר הצהריים הארוכות (חרדים)
בירת העירוב העולמי חווה טלטלה - סיקור נרחב | ישיבת תל ציון זוכה למכתב תמיכה חריג מחבר המועצת | דרמה בגואטמלה: 160 קטינים חולצו ממתחם "לב טהור" | מבוגרים וחוצניקים תחילה: סדרי ההדלקות בחסידות גור | טסלה? לא בסקווירא! נחשפו ההוראות החדשות (מעייריב)
סערה של ממש התחוללה בקרב הקהילות החרדיות העיר אנטווערפן, לאחר ששעות אחדות לפני כניסת השבת נקרע חוט העירוב המותקן סביב האיזור החרדי בעיר | בחצות ליל שבת עברה רינה שתוקן העירוב לשמחת לב הקהל | כל הפרטים (חרדים)
היעדים נחשפים: הפרטים ממתווה הגיוס החדש בין נתניהו והמפלגות החרדיות | קרוב לבית: בני ברק רעדה מפיצוץ - שהתברר כפגיעה ישירה | כמו במכת דם: הטיל שנפל ברמת גן לא חצה את הקו | "אבינו מלכנו" בסתם יום חול והפיגוע שהסתיים בנס (מעייריב)
לאחר הפרסום הראשוני ב'כיכר': רבני העיר בני ברק יצאו לסיור במקום נפילת הטיל על גבול בני ברק רמת גן, לראות את גודל הנס ולחזות מקרוב אחר הפלא כאשר קו העירוב שבת העובר באי התנועה לאורך הרחוב בן גוריון שבגבול ב"ב ר"ג לא נקרע ולא נפגע, על אף ההרס הגדול מסביב בניפוץ חלונות וזגוגיות מהחום של האש ומהרסיסים | תיעוד וסיקור (חרדים)
משגיח העירוב מטעם רבני העיר בני ברק יצא הבוקר לזירת הפגיעה בגבול ר"ג ב"ב, ברחוב בן גוריון, המשגיח הגיע מצוייד עם הכלים הרלוונטים, כי ידע בבירור שלכאורה מעוצמת הפגיעה נפסל חוט העירוב, אולם מה שהתגלה לעיניו, הפתיע אותו, ויפתיע גם אתכם - העירוב נותר בשלימותו בכל הידוריו | כל הפרטים ותיעוד מהזירה (חרדים)
עם הרחבת גבולות הקדושה ב'קרית יואל' שבמונורו, כינס האדמו"ר מסאטמר את רבני ועסקני ועד העירוב בעיירה, וביקש לעמוד מקרוב אחר הידורי העירוב והרחבתו לכל גבולות הקריה המסתעפים מכל צדדיה | האדמו"ר משמש בנוסף גם כ'מרא דאתרא' של העיר, וכל הפעילות נעשות בהכוונתו והדרכתו הישירה (חסידים)
מה שהתחיל מבדיקה של העירוב של היישוב שלו, הפך ברבות הימים למפעל שלם סביב העולם • הרב אברהם רינת, המומחה הגדול לעירובין מספר על המחדלים, הסיפורים שלא יישכח ועל הדרך לתקן את המעוות בכל מה שקשור לעירוב כשר כהלכה (מגזין חג)