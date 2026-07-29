בין הזמנים כאן, ואיתו הפיתויים והסכנות שאורבים לבחורי הישיבות בפינות החשוכות. בפרק מיוחד של תוכנית "דבר השבוע", חושף ד"ר רוני ברקוביץ' ממשרד הבריאות את האמת המטרידה על ה"ירוק" והאלכוהול בישיבות | וגם מסע מרתק עם רב עולמי שביקר ב-143 מדינות, אל השבט שומר המסורת בגינאה החדשה - ועד למרוקו הקטנה בלב הג'ונגל (דבר השבוע)
רופא שיניים שסירב לקחת אחריות על טיפול כושל והציע פיצוי זעום, חויב בבית משפט השלום בחיפה לשלם כ-150 אלף ש"ח. השופט קבע: הרופא התרשל, אך למטופל המעשן נקבע אשם תורם של 20% בשל הפגיעה בסיכויי ההחלמה (חוק ומשפט)
תהיתם פעם איך נראה עשן סיגריות בתוך הגוף שלכם בזמן אמת? ניסוי פשוט בבקבוק מים מצליח להמחיש את הנזק הבלתי הפיך בצורה שמעולם לא ראיתם | הנה מה שקורה כשמכניסים "ריאה מלאכותית" לתוך בקבוק פלסטיק קטן (חדשות בעולם)
הריח הפירותי שמסתיר סכנת חיים מוחשית | יו"ר איגוד רופאי הריאות ומנהל מחלקה בהדסה, פרופ' צבי פרידלנדר, בריאיון על האשליה של הסיגריות האלקטרוניות וקריסות הריאה הפתאומיות | הטקטיקה הצינית של חברות הטבק והמספרים המלחיצים | וגם, למה הוא נלחם במוצר שיביא לו הרבה מטופלים (דבר ראשון)
היום בתוכנית: הדוקטור לתורת המשחקים מנתח מי ניצח, אירן או ארה"ב | בכיר בחטיבה הביטחונית מאשים את מי ששיחרר מחבלים בטחוניים | מייסד "קמטק" חושף את מפגש המלירדרים בבית נשיא המדינה | וגם: הקיצונים שחותמים על התחייבות להפגנות ולמה עדיף סיגריה רגילה מאלקטרונית (דבר ראשון)
מנכלית ארגון בטר"ם על הסיבה לכך שחרדים מתים יותר | מכתב מטלטל של אמא שזועקת על מציאות עגומה בה בחורים דורשים כסף | האם מתאים שבחור ישיבה יעבוד בערב? | למה צריך כל כך הרבה משרדי ממשלה | הזמר שהונה את הביטוח הלאומי (דבר ראשון)
מחקר חדש מזהיר כי תחושת בדידות ממושכת מגבירה את הסיכון למחלות לב, שבץ, דמנציה והיחלשות מערכת החיסון – והשפעתה על הגוף שקולה לעישון חפיסה שלמה ביום | כמו כן, מחקרים בינלאומיים מצביעים על כך שהבדידות הפכה לאיום בריאותי עולמי, ומומחים דורשים להכניס את הקשר האנושי למרכז מערכת הבריאות (בריאות)
בעוד העולם מחפש את "המרשם לחיים ארוכים" בתוספי תזונה ודיאטות, לואיס קרלוס דוס סנטוס מברזיל חוגג 118 שנים עם סיגריה ביד ושלוש כוסות קפה ביום | האיש שנולד עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, מציג בריאות יוצאת דופן ואורח חיים פשוט שהפך אותו לאגדה חיה (חדשות בעולם)
טיסה שעמדה להמריאה מנמל התעופה JFK בניו יורק, התעכבה למעלה משעה - בגלל... מדבקה | לפי אחד הנוסעים, באחת מהשורות במטוס היו חסרות מדבקות של "אסור לעשן" שמודבקות על גב המושב מה שמנע מהמטוס לקבל אישור המראה (תעופה)
המסע אל ההר הגבוה באפריקה: המניינים מול הקרחונים, הפורטרים שלא הבינו למה היהודים סוחבים עופות מבית חב"ד, והרגע הדרמטי שבו הגוף בגד – והאח הגדול נתן את הדחיפה האחרונה | "שם, מעל העננים, כיביתי את הסיגריה האחרונה" (דבר ראשון)
בתוכנית דבר ראשון נחשוף היום, את סיפורו הבלתי יאומן של איציק קרומבי, שטיפס על ההר הגבוה באפריקה, רק כדי להבין דבר אחד על עצמו | המומחה הפיננסי דניאל שבקס חושף את "מלכודות הזהב" שמפילות משקיעים חרדים למה ה"הכשר" על ההשקעה לא יחזיר לכם את הכסף? | ההפגנה המסתורית בבני ברק (דבר)