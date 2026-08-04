מי שמכיר את ארי גלהר מהשנים האחרונות, התקשה שלא להרים גבה. האיש שהיה במשך שנים עיתונאי מוכר, יועץ תקשורת ואסטרטג פוליטי בכיר, הופיע לפתע עם זקן, פאות ולבוש חסידי | הוא התרחק מאור הזרקורים, ניתק קשר עם חלק מחבריו, ורבים תהו מה עומד מאחורי השינוי הדרמטי | עכשיו בשיחה עם יוסי בן עטר ב"יוסי של פודקאסט" הוא חושף הכל • צפו (אולפן כיכר)
מאה עיתונאים ממגוון כלי התקשורת החרדיים התכנסו במוזיאון הסובלנות • הרב הראשי בירך את היוזמה והרב נורדמן הדגיש את חשיבות התקשורת הישירה | אירוע היסטורי בעולם התקשורת החרדית | הפרטים והתיעוד (עיתונות ומדיה)
דרמה בבית הדין לעבודה: השופטת דחתה את תביעתו של העיתונאי יעקב ברדוגו נגד גלי צה"ל. בפסק דין חריף נקבע כי ברדוגו סירב להפוך לעובד משיקולים אישיים וכלכליים, וכי הטענות על "טיהור פוליטי" מצד מפקדת התחנה לשעבר – נשללו מכל וכל (חוק ומשפט)
בית המשפט המחוזי בירושלים הפך את החלטת בית משפט השלום, והרשיע מחדש את קצין מג"ב לשעבר יצחק סופר בתקיפת צלם העיתונות הטורקי מוסטפא אל-חרוף. למרות חומרת המעשים, שכללו הכאה בקנה נשק ובעיטות בראשו של העיתונאי כשהוא מרותק לקרקע (משפט)
בית המשפט חייב את חברת מועצת העיר אשדוד בפיצוי של 30 אלף שקלים לאחר שייחסה לעיתונאי עובדות שגויות • מנגד, השופט לא חסך את שבט ביקורתו מהתובע: "דיבורו היה כשל אחד האדם ולא כשל עיתונאי אחראי" • בצעד חריג נפסקו הוצאות של שקל אחד בלבד (בארץ, חוק ומשפט)
בית המשפט דחה תביעת עיתונאי בכיר נגד ארגון הייטק ופעיל חברתי • נקבע כי איש תקשורת חב ברף ביקורת גבוה, ואין חובה לכלול את הבהרותיו המאוחרות • העיתונאי חויב ב-80,000 שקלים ופתח בגיוס המונים לערעור (חוק ומשפט)
איש התקשורת הימני העלה לחשבון הטוויטר שלו תמונה משותפת מהמפגש של בנט וליברמן אמש, כשהוא מדביק את פרצופו של מנסור עבאס בתמונה | רה"מ לשעבר נפתלי בנט שיגר איום בתביעה לאיש חדשות 14, בטענה להוצאת דיבה (ברנז'ה)
ח"כ ניסים ואטורי נשאל על המקרה בו נעצר ישראל פריי, לאחר שהסיט נגד חיילי צה"ל והשיב כי "אדם כזה צריך לעמוד לתלייה" | על חקירת העיתונאי אביעד גליקמן טען ואטורי: "גם אם הוא עיתונאי והוא שייך לחונטה, הוא צריך לשמור על החוק" (פוליטי)
עיתונאית 'הארץ' חנין מג'אדלה הביעה כאב וצער על מותו של המחבל חסן אצליח, שהשתתף במהלך טבח השביעי לעשירי ואף תיעד את הפראות הקשיים ביישובי העוטף וחוסל על ידי כוחות הביטחון - בשבוע האחרון | העיתונאית 'הארץ' הגיבה ברשת לחיסולו של "העיתונאי": "העולם הפסיד אותך, חסן" (בארץ)
כוחות הביטחון חיסלו את המחבל חסן עבד אל פתאח מחמד אצליח, מי שפעל במסווה של עיתונאי ובעל חברת תקשורת שפרץ לישראל במהלך מתקפת השבעה לאוקטובר | בנוסף לכך - בתקיפה ממוקדת הלילה בח'אן יונס, חוסלו מחבלים מרכזיים בארגון הטרור חמאס (צבא)
הסופר והעיתונאי הוותיק אברהם בן מלך שחתום על קרוב לארבעים שנות יצירה עיתונאית וכתיבה יצירתית, נפטר בגיל 83 כשהוא מוקף במשפחתו | לצד עבודתו בקול ישראל, כתב בעיתונים חרדים | הבוקר גם הלך לעולמו בגיל 79 הסופר הצבאי של עיתון המודיע ישראל קצובר החתום על שם העט א. פאר (בארץ)
איראן שחררה היום את העיתונאית ססיליה סאלה שנעצרה בחודש שעבר, לאחר לחץ דיפלומטי כבד של איטליה בעניין | העיתונאית נעצרה באיראן בשעה שהחזיקה בהיתר עבודה בתוקף ובתעודת עיתונאית, לאחר שאיטליה עצרה במילאנו איראני החשוד בטרור | האיראני עדיין עצור באיטליה והוא צפוי להיות מוסגר לארה"ב (חדשות, בעולם)