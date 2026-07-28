מאה עיתונאים ממגוון כלי התקשורת החרדיים התכנסו במוזיאון הסובלנות • הרב הראשי בירך את היוזמה והרב נורדמן הדגיש את חשיבות התקשורת הישירה | אירוע היסטורי בעולם התקשורת החרדית | הפרטים והתיעוד (עיתונות ומדיה)
ריאיון בלי פילטרים: יעקב גרודקה פותח ב"יוסי של פודקאסט" את כל מה שבדרך כלל נשאר בחדרים הסגורים | העבודה הראשונה שלו בעיתון של קנאים, מקרי שוחד שבהם נתקל והאם עיתונאי חרדי יכול להתפרנס מעיתונות בלבד? | צפו (אולפן כיכר)
האיחוד האירופי מהמר על כל הקופה במלחמה על דעת הקהל של דור ה-Z ופותח את דלתות הפרלמנט לדור החדש של כוכבי הרשת | בצעד דרמטי ומעורר מחלוקת, משפיעני טיקטוק ויוטיוב הופכים לשגרירים החדשים של בריסל, בזמן שהתקשורת המסורתית נשארת מחוץ לחדר (חדשות בעולם)
נשיא הפיליפינים עורר תשומת לב כאשר ביצע מספר תרגילי ספורט לעיני עיתונאים, במטרה להפריך שמועות על הידרדרות במצבו הבריאותי | “בואו איתי לחדר הכושר ונראה מי מרים משקולות טוב יותר”, איתגר הנשיא את הצופים (מעניין)
מטלטל, היסטורי, לא נתפס, חסר תקדים, רעידת אדמה, דרמת ענק, הלם ותדהמה, זעזוע עמוק, שובר שתיקה, נטול כפפות | לכבוד פורים - מהדורה מיוחדת של התוכנית "דבר ראשון" עם חשיפות מטלטלות שכל חרדי חייב לדעת ולנייעס | מההשקפה הישרה ועד דעת בעלי הבתים ואפילו תחקיר בלעדי קשה לצפייה (דבר ראשון)
כשמרדכי דוד חסם את רכבו של אהרן ברק, המכונה התקשורתית נכנסה לטלטלה תוך דקות: "אנרכיה" ו"פגיעה בשלטון החוק" הפכו למילות המפתח. אבל מעבר למעשה עצמו, האירוע הזה הציף מחדש את היבלת הכי כואבת בשיח הציבורי: השאלה היא לא רק אם חסימת רכב היא פסולה אלא למה הזעזוע התקשורתי מופעל באופן סלקטיבי כל כך. כאן מתחיל המאבק האמיתי - לא על הכביש, אלא על המנגנון שמחליט עבורנו מתי מדובר ב"מחאה לגיטימית" ומתי ב"חציית קווים" (פוליטי)
רגע מעניין נרשם הלילה במטוס ה'אייר פורס 1' בזמן שנשיא ארה"ב ענה לשאלות עיתונאים | ניכר היה כי הנשיא עומד בחוסר נוחות, ואישר לעיתונאים כי "אני מחפש משהו להיאחז בו, וזה לא הולך להיות קרוליין", דוברתו האישית של טראמפ, אמר הנשיא (מעניין)
הנהלת בתי המשפט מעדכנת על תיקון משמעותי בחוק שייכנס לתוקף ב-1 בינואר: צילום חשוד במעצר ופרסום תמונתו יחייבו אישור משפטי מיוחד או הסכמה בכתב. המטרה: הגנה על כבוד החשוד ומניעת פגיעה מיותרת לפני הגשת כתב אישום.
תקרית חריגה שארעה באולפן טלוויזיה בפולין עוררה סערה ציבורית | במהלך ראיון בשידור חי, הסנאטור סקורקייביץ', חבר מפלגת האופוזיציה "החוק והצדק", הגיב בעוצמה וטען שהעיתונאית "מתנהגת כאילו יש לה בוטן במקום מוח" | העימות הידרדר כאשר סקורקייביץ' התקרב לעבר העיתונאית ונגע במיקרופון שלה (בעולם)