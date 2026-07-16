מאה עיתונאים ממגוון כלי התקשורת החרדיים התכנסו במוזיאון הסובלנות • הרב הראשי בירך את היוזמה והרב נורדמן הדגיש את חשיבות התקשורת הישירה | אירוע היסטורי בעולם התקשורת החרדית | הפרטים והתיעוד (עיתונות ומדיה)
עדות מטלטלת מרכסים: הבחור קיבל מכות רצח, אך פחד להזעיק משטרה מכיוון שהוא עריק |1,001 ימים לטבח: ראיון נוקב עם צלם העיתונות זיו קורן על תיעוד הזוועות והטעות של התקשורת | "אי אפשר להסתיר את האמת כי זה מקלקל את הקפה" | וגם: פנינת הדף היומי עם הרב אסף רצון | צפו בתוכנית המלאה (דבר ראשון)
מטלטל, היסטורי, לא נתפס, חסר תקדים, רעידת אדמה, דרמת ענק, הלם ותדהמה, זעזוע עמוק, שובר שתיקה, נטול כפפות | לכבוד פורים - מהדורה מיוחדת של התוכנית "דבר ראשון" עם חשיפות מטלטלות שכל חרדי חייב לדעת ולנייעס | מההשקפה הישרה ועד דעת בעלי הבתים ואפילו תחקיר בלעדי קשה לצפייה (דבר ראשון)
זו אחת הדרמות המשפטיות ששינתה את העם הצרפתי לנצח | משפט שיש בו את ה'רע' מכל העולמות: הון, שלטון, עיתון ורצח | בזמן שראש הממשלה נתניהו יוצא חוצץ נגד עיתונאים על רקע 'כבוד המשפחה', זה הזמן לחזור לאחת הדרמות המשפטיות הגדולות ביותר | אז כמו היום, נדמה שתמיד אנחנו נרדמים בשיעור היסטוריה | יריית פתיחה (מגזין כיכר)
העיתון הבריטי "דיילי מירור", הקדיש אתמול את עמודו הראשון לתמונה של פעוט בן שלוש מעזה, כרים עלי פואד אבו מועמר, תוך טענה כי מצבו הקשה נגרם כתוצאה מ"רעב" ברצועה | מתאם פעולות הממשלה בשטחים פרסם בתגובה הודעה חריפה, שבה הבהיר כי מדובר בפרסום שקרי וחסר בסיס, וחשף את מחלתו של הילד ה"רעב" (מדיני)
תמונות
ויראליות שהציגו ילד פלסטיני רזה במיוחד
כ"פני
הרעב בעזה" עוררו מהומה | כעת מתברר שהילד שהפך לפני הקמפיין של חמאס, סובל ממחלות גנטיות
והפרעות שרירים קיימות,
עובדה שרוב המכריע של כלי התקשורת בחר להתעלם ממנה (חדשות
בעולם)
כדאי רשב"י לסמוך עליו בשעת הדחק – ועל אחת כמה שבאים אליו רכובים על פרֵדה מקרטעת מצפת | הצטרפו למסע מצפת למירון מזוויתו של עיתונאי מקובנה הרחוקה והישנה של שנת תרפ"ד | על האווירה המחשמלת וערבוביית תרובשים אדומים וזנבות שטריימלעך שמתאחדים למעגל מקפיץ | ומי הוא אותו ילד רקדן, שנועד לגדולות – ונצרות? | במירון בוערת אש (מגזין כיכר)
הערב בתכנית: תלונות על מחירי התחבורה ועל ההתארגנות לאירוע מירון | 47 חרדים תקועים באתיופיה, מי עוזר להם ואלו חברות נוספות עצרו טיסות לארץ | טראמפ מתעדף עסקאות ערביות: ביקור בישראל לא בתכנון | מלחמת הודו-פקיסטן מתלקחת, עימות אווירי עם 125 מטוסים | למה כדאי לכם ללכת לים ביום שישי הקרוב | עיתון חרדי חדש, כל הפרטים (דבר ראשון)
הפרשה האחרונה במשרדו של נתניהו מסתעפת אך הפעם על כוונת המשטרה רשימת עיתונאים | היכן חופש העיתונות ומה מסבירה המשטרה | מה החשדות ואת מי ההדלפות משרתות | וגם, העיתונאים החרדים שהוציאו גינוי ומי נפגע מכך שהוא לא זומן לתת עדות (דבר ראשון)
בריאיון מרתק פורש הרב ישראל גליס, יקיר ואיש ירושלים ובן למשפחה ירושלמית מזה כעשרה דורות, יריעה היסטורית מרתקת של זיכרונות אישיים מתקופות שונות בירושלים וממפגשיו עם גדולי ישראל - מהגרי"ש אלישיב, הגר"ע יוסף והגרש"ז אוירבך ועד המקובל רבי יצחק כדורי והבבא סאלי זיע"א | סיפורים מרתקים על ירושלים של מעלה בירושלים של מטה (מגזין כיכר)
שורה של צלמים העובדים גם עבור גופי תקשורת מרכזיים אמריקנים, נעו עם כוחות הנוחבה של החמאס מרגעי המתקפה הראשונים בשמחת תורה ותיעדו את הזוועות. מהיכן ידעו להיות שם בשעה מוקדמת? תחקיר מטלטל שפורסם הערב (תקשורת)