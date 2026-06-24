המקום שהפך לסמל של התנשאות חיזבאללה ושבריריות ישראלית לכאורה, נמחק תחת זחלי הטנקים של צה"ל | 26 שנים לאחר הנאום שעיצב את דוקטרינת האויב, ההיסטוריה שולחת את המגרש המיתולוגי היישר אל פח האשפה (העולם הערבי)
הוועדה לדיון בהצעת החוק לשינוי התקשורת בראשות חה"כ גלית דיסטל אטבריאן ובהשתתפות שר התקשורת שלמה קרעי התכנסה הבוקר (שני) לראשונה | הדיון בוועדה הופרע במפתיע כאשר אחת המשתתפות גילתה לתדהמה... עכביש | הגברת פרצה בצרחות אימה והנוכחים בוועדה גיחכו על הסיטואציה, "קרעי שלחת עלינו עכבישים" | צפו בתיעוד (כנסת)
בתקופה האחרונה מציפים את הרשת סרטונים בהם נראים עכבישים. כעת מדובר בעכבישה מסוג מיוחד, שנושאת את ילדיה על גבה. מצלם הסרטון לא נבהל והמשיך בצילומים. עד עתה, זכה הסרטון למאות אלפי צפיות. גם לכם זה נראה מוזר? (מעניין, צפו)