טיסה שגרתית של חברת SAS, שהמריאה מסטוקהולם למלאגה, נאלצה בסוף השבוע להסתובב חזרה בשל עכבר נמצא על המטוס | לאחר הנחיתה, המטוס הושבת כדי שהמהנדסים יסלקו את המכרסם | הנוסעים עצמם נאלצו לשבת בטיסה במשך שלוש שעות, רק כדי לחזור ליעד ממנו יצאו (תעופה)
בפעם הראשונה, חוקרים מהמכון הסיני למדעי החלל הצליחו להשלים מחזור ניסוי מלא הכולל שהייה של יונקים בחלל, חזרה לכדור הארץ ולידה תקינה | הניסוי פותח צוהר להבנת ההשפעות של מיקרו־כבידה על פוריות והתפתחות יונקים - צעד חשוב בדרך להתיישבות ממושכת של בני אדם מעבר לכדור הארץ (בעולם)
ההצהרה הדרמטית של הגר"י כהן לשוטרים, המתנה המקורית שקיבל ראש הישיבה - ימים לאחר פטירתו, המסר של הפוסק וראש הישיבה לבחורים ממשפחות חד הוריות, הזיץ באמצע הלילה בבית הקברות עם האדמו"ר והדרשה שלא הושלמה (מעייריב)
מגפת העכברים והחולדות של בני ברק מעוררות חשש בקרב התושבים, לקראת חג הסוכות הקרב ובא | בעולם ההלכה פרצה סערה הלכתית האם אפשר לקיים מצוות סוכה על הרחוב כאשר הוא חושש מהעכברים? | זו ההכרעה של הגר"י זילברשטיין | הפסק המלא (חרדים)
הקרב על ראשות העיר חיפה, הפתרון של הישיבה הנחשבת - 'שערי שמועות', כנס הכשרות שהפך לכנס שבת, העכברים בבני ברק מתחילים ללמוד, ראש הישיבה האשכנזי באמירת סליחות אצל הספרדים, הנפילה של ר' מיילך והתארים שהוענקו "לא במפתיע" לראשי ישיבת סלבודקה - והפוליטיקה מאחורי התארים (מעייריב)
מכת העכברושים בבני ברק לא עוצרת: בעירייה מנסים להילחם בתופעה הנוראית, ואף מונה פרויקטור מיוחד שיטפל בנושא, אך נדמה כי לא ממש הצליחו לטפל בתופעה | על פי עדות של סופר סת"ם בעיר, העברושים אכלו לו את יריעות ספר התורה וגרמו נזקים כבדים לעבדותו: "הגיעו מים עד נפש" (חדשות חרדים)
עמוד ההוראה הגאון רבי יצחק זילברשטיין התייחס למגפת החולדות והעכברים בבני ברק, ותולה את הדבר בלכלוך וההזנחה בחצרות הבניינים | הרב מזהיר כי זה "חילול השם שכך נראים הרחובות" | ומה הפתרון שהרב מציע? (חרדים)