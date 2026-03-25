בית משפט השלום בעכו גזר תשעה חודשי עבודות שירות בלבד על נאשם שהודה בשני לילות רצופים בפריצה לבית הכנסת אבני החושן וגניבת קופות צדקה, זאת למרות דרישת הפרקליטות החד־משמעית למאסר ממושך ועל אף ארבע הרשעותיו הקודמות (חוק ומשפט)
חשד לשוחד בחירות חמור: שופט העליון עופר גרוסקופף בהחלטה דרמטית שמטלטלת את הרשויות בעכו. תוצאות האמת בוטלו אילו "טובות הנאה" חולקו למצביעים, ומה קבע בית המשפט על המערכת שזועזעה? כל הפרטים על פסק הדין שמחזיר את התושבים לקלפיות (בארץ, משפט)
לרגל יומא דהילולא של הרב שלום אהרון לופס, שחל בתאריך כ"ו חשוון – כיכר השבת מעלה
שורות לזכרו של רבה של העיר עכו במשך קרוב לחמישים, הרב היה אחת הדמיות המרכזיות בעיצוב דמותו של החינוך הדתי בישראל | חנוך
לנער על פי דרכו - הרב שהותיר חותם בל
יימחה על דורות של תלמידים ומחנכים 'בדרך ישראל סבא' (יהדות)
אירוע עם פונטציאל לאסון חמור, נגמר בחסדי שמיים בנזק לרכוש, כאשר רקטה ששוגרה מלבנון פגעה באופן ישיר בגן ילדים בעכו, לאחר שעות הלימודים | עקב הנפילה, הודיע ראש העיר עכו כי לא יתקיימו לימודים בכל מוסדות החינוך בעיר מחר וביום שישי | צפו בתיעוד (בארץ)
ארגון הטרור חיזבאללה שיגר 3 כטב"מים לעבר מעון ראש הממשלה בקיסריה, אחד הכטב"מים פגע והיתר יורטו | רסיס פגע ברכב בעכו והרג אדם | צה"ל מכחיש כי חולצו חטופים מהרצועה | 5 לוחמים נפצעו קשה בעזה ובלבנון | סיכום החדשות, עדכונים שוטפים (חדשות)
לאחר אירוע נפילה בים, שעשרות שכאלה אירעו לאורך המלחמה מול חופי ישראל והבוקר לראשונה בכינרת, יש מי שמטפל בזירות הנפילה בתוך המים. הצצה ליחידה התת ימית למשימות מיוחדות (ילת"מ), הפועלת (בין היתר) לניקוי המרחב התת ימי מאמצעי חבלה עוינים העלולים לפגוע במתרחצים.
אחרי שעות רבות של שקט, ארגון הטרור הלבנוני שוב פתח במתקפה על ישראל ושיגר כ-45 רקטות לעכו וכן למפרץ | במקביל צה"ל מעדכן, כי הותקפו הבוקר עשרות מטרות בהם, מחבלים, מבנים צבאיים ומחסני אמל"ח במספר מרחבים (חדשות מלחמה)
מתווה חדש לפיצוי עבור תושבי הצפון צפוי לקבל אישור בימים הקרובים בוועדת כספים | העסקים הממוקמים באזורי העימות יהיו זכאים לפיצוי מלא בגין נזקים ישירים ועקיפים שנגרמו להם בעקבות המלחמה כולל אבדן הכנסות ורווח בחודשים האחרונים (חדשות, בארץ)
פחות מיממה לאחר חיסול ה'מפקד השהיד' של ארגון הטרור בידי ישראל, המחבלים מלבנון משיבים באש לעבר עשרות יישובי הצפון | פצוע קשה בפגיעה ישירה | שריפות פרצו במספר מוקדים ושטחים פתוחים בעקבות הנפילות | אחרי שבועות של חוסר תקשורת נתניהו צפוי לדבר היום עם ביידן על ההנהלות מול חיזבאללה לאורך הגבול עם לבנון • כל הפרטים מהזירות השונות (ביטחון)