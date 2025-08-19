כיכר השבת

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בזכות התפילה במקום המסוגל

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בעמוקה

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חדשות עם קנייטש

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קירות בסכנת התמוטטות   

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24
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ט"ו באב של אור וישועה

כיכר בשיתוף רינה של תורה|מקודם
ש

שידור חי • צפו

כיכר בשיתוף רינה של תורה|מקודם

ש

הגאולה הפרטית

כיכר בשיתוף רינה של תורה|מקודם|
2
ש

הכאב, התסכול והישועה

כיכר בשיתוף רינה של תורה|מקודם|
1
ש

יום תקוות הרבבות בגילאי שידוכים:

כיכר בשיתוף רינה של תורה|מקודם|
1

צפו בתיעוד

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2

כחודש אחרי 'מירון'

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14

צפו בוידאו

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3

תיעוד מיוחד

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1
ש

ט"ו באב בעמוקה

אסף מגידו|מקודם

היסטוריה ואקטואליה

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15

כיכר השבת
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