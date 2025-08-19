הסגולה הנודעת מדורי דורות להיוושע בזיווג הגון בזכות התפילה במקום המסוגל בציון רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם תפילות רצופות של שליחי 'ועד הרבנים' שיעתירו על התורמים מידי יום, עד לישועה | גדולי הדור התכנסו במקום וחתמו על שטר השידוכים | שולחים עכשיו את השמות לתפילה (חרדים)
לילה שיאיר אלפי שידוכים למזל טוב: קהל אלפים התאסף בעמוקה בשעת חצות הלילה של ערב ט"ו באב בקיום סגולת רינה של תורה שהפכה לפלא המדהים ולסוד של עולם השידוכים היהודי בשנים האחרונות | בראשות מניין מקובלים נערך סדר תיקון הרש"ש וסדר פדיון נפש על ידי מניין המקובלים למען מציאת בן זוג בזאת השנה | דמעה, צעקה ותפילה בעמוקה – וזה הזמן שנתכונן לרשימה המתארכת במדורי המאורסים!
הצטרפות הספרדים לעצרת העדה החרדית והפלג | בגיל 66 - האדמו"ר מקאסוב נפטר | המאבק של האדמו"ר מויז'ניץ בשוואנצונעס | לקראת ההילולה - צו סגירה לציון התנא בגליל העליון | מתקפת הראשל"צ על שופטי הבג"ץ | תפילות לרפואת רבה של באר שבע (מעייריב)
אלפים התאספו בעמוקה בשעת חצות הלילה של יום ט"ו באב, לביצוע סגולת רינה של תורה שהפכה לפלא המדהים ולסוד של עולם השידוכים היהודי בשנים האחרונות *קהל האלפים קיים את הסגולה והתפילה המיוחדת יחד עם תיקון הרש"ש וסדר פדיון נפש על ידי מניין המקובלים למען מציאת בן זוג בזאת השנה (חרדים, חדשות)
בחצות הלילה של יום המסוגל לזיווגים ט"ו באב, נערך בציונו הקדוש של התנא רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה מעמד התפילה להבאת שוועת מצפי ישועה לישועת המצפים לזיווג הגון • המעמד התקיים לאחר סדר לימוד מיוחד של שעות רצופות בתענית דיבור ע"י מאות לומדי "רינה של תורה" ברחבי הארץ כאשר קבוצה שתואמה מראש הותרה להיכנס למתחם הציון בראשות גדולי ישראל שליט"א, להשמיע זעקת המוני ישראל (חרדים)