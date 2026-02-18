למה השקל פתאום כל כך חזק מול מטבעות העולם? האם אנחנו בדרך לקידומת 2 בשער הדולר? איך האקזיטים בהייטק והתעשייה הביטחונית קשורים לזה? מה הטעות הקריטית שחלקנו עושים עם קרנות הפנסיה שלנו, ואיך מנהלי עמותות ובחורי ישיבות יכולים לנצח את המשבר לקראת פורים? כל התשובות. (כיכר FM)
בתוכנית "כיכר FM", מארח אלי גוטהלף את רו"ח יואל וינטרוב לשיחה שמנסה לעשות סדר ברפורמה החדשה בקבלות על תרומות ושואל: האם כל תרומה תיבדק, מה קורה למי שלא מדווח בזמן, ואיפה עובר הקו בין בירוקרטיה מעיקה למלחמה בהונאות? | האם סעיף 46 באמת מקל על התורמים או רק מסבך את העמותות, ומה הסיכון בתרומות מחו"ל ובכסף מזומן? | וגם: תחזית מזג האוויר לשבוע הקרוב עם השאלה שכולם שואלים - האם שלג בהרי המרכז עוד על הפרק? • האזינו (כיכר FM)
נשיא המדינה יצחק הרצוג אירח בבית הנשיא בירושלים את נציגי עמותת "מנציחים" למפגש מיוחד לרגל הוצאת חומש הגיבורים המנציח 818 חללים שנפלו במלחמת "חרבות ברזל" |החומש המיוחד הוענק לכלל המשפחות השכולות להנצחת יקיריהן | בפגישה השתתפו מייסד העמותה יהודה לנצקרון, יו"ר העמותה חיים מייטליס, דדי שמחי ושירה רודמן, השותפים במיזם המיוחד
קרוב ל-200 מנהלי מוסדות של פרח, רשת החינוך המיוחד הגדולה והמובילה בישראל, התכנסו לוועידה מקצועית שנתית במלון ירמיהו 33 בירושלים | הוועידה נועדה לחזק את שכבת הניהול, להעניק כלים ניהוליים מתקדמים ולהרחיב את שיתופי הפעולה וההעשרה בין מסגרות הרשת
חוק חדש שמקודם בימים אלו בקואליציה, צפוי להביא לפגיעה קשה ביותר של כ-80% בתקציבי עמותת חרדיות, סיוע לאברכים ושימור בתי כנסת | החוק מקודם על ידי חכי"ם במפלגת השלטון, במטרה לחתוך דרסטית את תקציב עמותת השמאל ובין הייתר צפוי לפגוע בעמותת הציבור החרדי (חרדים)
קרוב לשלושים אחוזים מהעמותות בישראל הינן עמותות חרדיות שמרביתן עוסקות בתחום הרווחה | הציבור מאמין יותר לעמותות חרדיות - ותורם להן פי שלושה מסך התרומות לעמותות כלליות | למרות זאת, תקציב המדינה לעמותות החרדיות - קטן בעשרות אחוזים מהעמותות החילוניות | הנתונים המלאים (חדשות)
פעולת ההתרמה יוצרת אצל רבים מערכת תחושות לא נעימה בלשון המעטה – "שנורר", קבצן כספים ועוד - אסוציאציות שליליות הכרוכות בבקשת כסף מהזולת. גיוס כספים מקצועי ומודרני מושתת על גישה שונה לגמרי. בשבוע הבא יתקיים בישראל כנס מקצועי ראשון מסוגו, המיועד לכל מי שעוסק בהתרמות וגיוס משאבים (כלכלה, שיווקי)
לראשונה בחסות עיריית בני ברק התקיימה ועידת "משאבים" למנהלי גיוס משאבים בארגונים ועמותות. מארגן הועידה הרב יוסף ויטמן: "מטרת הכינוס היא מודעות להפיכת ארגוני תורה וחסד לבעלי רווחיות כלכלית". את הועידה נעל הרב אבא טורצקי במשא מאלף - צפו (כלכלה, שיווקי)
לאחר שנים ארוכות בהן מתקיימות אינספור ועידות מנהלים למוסדות תורה וחסד, יתקיים בבני ברק ביום שלישי הקרוב כנס ייחודי למנהלי ארגונים שיעסוק בגיוס משאבים ממשרדי ממשלה וקרנות פילנתרופיות. הכנס ביוזמת הרב יוסף ויטמן מנכ"ל ארגון "משאבים" ובחסות בנק מרכנתיל (עמותות, שיווקי)
בתגובה לכתבה הקודמת על הבעייתיות שנוצרה מריבוי העמותות, פנה אלינו מנהל פעילות שיווקית של אחד מארגוני הצדקה הגדולים ועמו התחושה שאנחנו לרוב לא מעזים להגיד: "אלו שבסתר ליבם חושבים: 'קופת הצדקה תתמוך בי', אנא, חוסו על עצמכם, על האשה והילדים" (צרכנות נבונה)
התלות בקופת הצדקה הפכה אותנו מבלי לשים לב לשבויים בעולם של חסד. אתרום עכשיו, כי אם יקרה לי משהו יבוא יום ויתרמו לי. אבל הגיע זמן להתעורר: יצרנו בלון מנופח באוויר רעיל, ועוד רגע אנחנו עתידים לראות אותו מתפוצץ. עם ריבוי הקשיים במדינה, גבאי הצדקה לא יכולים לשמש ככספומט לחצי מיליון איש (חרדים)