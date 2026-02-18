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כיכר FM

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"כיכר FM" | האזינו

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ש

חרבות ברזל

אסף מגידו|מקודם
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הוועידה השנתית

אסף מגידו|מקודם

החרדים יעוררו משבר נוסף?

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8

פרסום ראשון

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מי שנפגע ב-25%

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פרסום ראשון

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"קידוש שם שמיים"

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"מפר את עקרונות השוויון והכבוד"

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כנס מקצועי

kikar.co.il בשיתוף משימות|מקודם
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kikar.co.il בשיתוף משאבים|מקודם|
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"חומר מקצועי"

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סערה בבני ברק

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חובת ההשתדלות

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"ניפוץ החלום"

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כיכר השבת
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