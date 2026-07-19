התרגשות רבה בקרב הקהילות החסידיות בעמנואל: האדמו"ר מסקולען ירושלים הגיע בליל שישי האחרון לעיר ומסר שיעור מיוחד בענייני קדושת הבית היהודי | השיעור התקיים בבית המדרש באיאן בעיר, בהשתתפות מאות תושבים, רבנים ואישי ציבור מקומיים | טרם השיעור קבע הרבי מזוזה במקום | ברחבת בית הכנסת הוגש כיבוד קל, ולאחר תום השיעור עברו מאות המשתתפים כדי להתברך מהאדמו"ר (חסידים)
האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש ערך את השבת האחרונה בעמנואל, שם הוא שוהה בימים אלו למנוחה • המוני תושבים ואורחים מכל החוגים נהרו למעמדי הקודש במחיצתו • הרבי מעודד בעוז את פיתוח הקהילה במקום, המונה כיום קרוב לשני מניינים • צפו בתיעוד ממוצאי השבת (חסידים)
היסטוריה בעמנואל: האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש שינה את יעדי המנוחה המוכרים של האדמו"רים בחו"ל ויגיע לשבוע שלם בעיר התורה והחסידות בשומרון • בעיר נשלמות ההכנות לשבת ההיסטורית שתאחד את כלל התושבים • כל הפרטים מהמסע של הרבי המעודד את ההתיישבות החסידית בשומרון (חסידים)
שנה לייסוד הקהילה הצעירה של חסידי ויז'ניץ בשומרון, בנו של האדמו"ר, הרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר אב"ד החסידות באלעד, הגיע למעמד מיוחד בעמנואל והביא את המסר המרגש מאביו • הרבי הבטיח: "נכונו לכם עתיד מזהיר" • התיעוד המלא מהביקור המרומם (חסידים)
חג של התעלות בלב השומרון, תושבי העיר עמנואל זכו השנה לאורח רם מעלה, האדמו"ר ממעז'בוז', שהגיע לשהות בעיר במהלך ימי חג הפסח | כידוע, האדמו"ר נוהג מדי חג ומועד לצאת אל מחוץ למעונו הקבוע ולשהות יחד עם חסידיו בערים ובישובים שונים ברחבי הארץ, מתוך מטרה להפיץ את אור החסידות | במהלך ימי החג ובשבת חול המועד, נהרו המוני החסידים לצד תושבי עמנואל לחסות בצילו | צפו בתיעוד מצאת השבת (חסידים)
שעות אחדות לפני כניסת חג הפסח בעיר עמנואל, בין הנופים ההרריים המרהיבים, יצאו מאות התושבים - חסידים, ליטאים ובני עדות המזרח, אל מוקדי שריפת החמץ המרכזיים | במעמד מרגש עמדו ילדי עמנואל לצד אבותיהם והשליכו את שאריות החמץ אל האש הבוערת, כשהכל עטוף בנוף הבראשיתי שנשקף מכל עבר | הצלם ארי קופרשטוק מגיש תיעוד מרהיב שתפס בעדשתו את הרגעים הקטנים של המצווה, את הלהבות המלחכות את שאריות החמץ ואת התפילה החרישית של התושבים (חרדים)
לאחר הבדיקות המקצועיות והביקור של האדמו"ר בחודש שבט האחרון, המהפכה המסתמנת בחצר שומרי אמונים יוצאת לדרך בכינוס יסוד • פרויקט בעמנואל נחשף לאברכי החסידות שקיבלו את ברכת האדמו"ר ליישוב ארץ ישראל | בן האדמו"ר כבר רכש דירה בפרוייקט (חסידים)
מי שחיפש השנה את עמנואל של פעם, מצא עיר ואם בישראל בתנופת צמיחה אדירה | השכונות החדשות והקהילות החסידיות המתרחבות הוכיחו בפורים הזה כי בירת השומרון החרדית כבר מזמן לא נחשבת ל'כפר', אלא למרכז של שמחה יהודית תוססת שסחפה את ראשי העיר והתושבים יחדיו | ארי קופרשטוק תיעד את השמחה שפרצה גבולות, ומגיש תיעוד (חרדים)
הרבי משומרי אמונים הגיע השבוע לסיור מקיף בעיר עמנואל, התרגש מהתפתחות המעצמה החרדית בשומרון • במהלך הסיור העלה הרבי זיכרונות קודש מימי שהות זקנו האדמו"ר בעל ה'חוקי חיים' זצ"ל בעיר לצד גדולי הדור, והרעיף ברכות על המשתכנים החדשים | צפו בתיעוד (חסידים)
הודעות סותרות ובלבול עצום: כל הפרטים על מעצר תלמיד ישיבת פוניבז' | חוק הגיוס רושם התקדמות משמעותית: מועצת גדו"י של אגו"י התפזרה ללא החלטה רשמית | החגיגה של יאיר לפיד ושופטי בג"ץ: מי שונא יותר את החרדים? | החלטה שנוייה במחלוקת: למרות התנגדות המשטרה - הנהג הדורס שוחרר למעצר בית | ירושלים נפרדת בצער מהרב אורי לופליאנסקי זצ"ל - סיקור נרחב | נתניה שאחרי עידן פיירברג: המועמד המוביל פגש את האדמו"ר מצאנז | תושבי עמנואל הופתעו: האדמו"ר בחן את גדר ההפרדה (מעייריב)
לקראת הקמת השכונה החדשה "קריית נועם אלימלך": האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש ערך סיור מקיף וממושך בעיר עמנואל • הרבי ביקר בתלמוד התורה, התפלל בבית המדרש 'קהל חסידים' וערך סיור ביטחוני מקרוב • עשרות משפחות מהחסידות צפויות לקבוע את מושבן בעיר כפתרון למצוקת הדיור • "רגע היסטורי בהתפתחות הקהילה" (חסידים)
לאחר אירועי השבעה באוקטובר, יישובים רבים ביהודה ושומרון הבינו כי האחריות לביטחון הרפואי בשעת חירום מתחילה בבית. ביישוב עמנואל הוקם לאחרונה מרכז חירום רפואי מתקדם, המצויד במכשור מציל חיים – ביוזמה מקומית ובסיוע משמעותי של קרן "עם ישראל חי", שנרתמה לפרויקט ותרמה ציוד רפואי ייעודי בשווי מאות אלפי שקלים.