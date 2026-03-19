רבנית הרשת המצליחה, הרבנית גילי, מגיעה ל'כיכר השבת': בכל שבוע ביום חמישי היא מגישה באתר פינה ייחודית על פרשת השבוע מהזווית האישית שלה | והפעם: השם רצה לפנות למשה בלשון חיבה, ויקרא. ואילו משה בענוונותו רצה שייכתב ויקר. עשו בניהם פשרה, וכתבו עם אלף קטנה - גם לפי ההסבר הזה, משה שומר על ענווה • צפו (אולפן כיכר)
לרגל
יום פטירתו של הרה"ק
רבי דוד מראחמיסטריווקא זצ"ל,
שחל בתאריך י"ג
תמוז – כיכר השבת עם שורות קצרות על דמותו
של צדיק אמת שהענווה הייתה נר לרגליו |
מדוע הלך רבנו ללא
משמשים ומה העיד עליו הרה"ק
ר'
שלמה'קע
מזוועהיל זי"ע
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וַיְהִי
דָוִד לְכָל דְּרָכָו מַשְׂכִּיל
(יהדות
ואקטואליה)
בפרשת
השבוע,
בהעלותך,
אנו
מגלים את מעלת משה רבנו – הענווה שהיא
כתר לכל המידות האחרות |
כיצד
ענווה היא סגולה בדוקה לזיכרון הלימוד?
ומדוע
צריך לעשות תרגילים בענווה לפני שמוותרים
עליה?
(יהדות,
פרשת-השבוע)
פרשת
השבוע היא פרשת במדבר שקודמת לחג השבועות
הבעל"ט
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כיצד
כינו החסידים את השבת שקודמת לקבלת התורה?
| לימוד
המוסר וההכנה הראויה מן המדבר השומם –
וגם איזה לקח לחיים למד צדיק שנשבה לבית
הסוהר?
(יהדות,
פרשת-השובע)
רבי
יוחנן טברסקי מרחמסטריווקה זצ"ל
שתאריך פטירתו חל ב-ד’
ניסן – כיכר השבת עם שורות קצרות על דמותו
של אחד מצדיקי קמאי שהיה סמל של ענוות
ופשיטות |
כיצד
מידת ה’כלום’ עוברת בירושה והאם צדיק
מוקף בחסידים יכול לבוא לידי ענווה?
(יהדות
ואקטואליה)
מי שיש לו מה"תבלין" המשובח הזה של מידת הענווה, זה שיודע את מקומו, שלא מנסה להתנשא על כי מי שבסביבתו, הוא המצליח האמיתי! העניו יודע גם שיש דברים שאינו יודע... ואז הוא מקיף את עצמו במי שיכול ללמד אותו, ולקבל מהם! (מאמרים)
הגאון רבי יעקב ישראל לוגסי, מגדולי בעלי המוסר, מעביר מידי שבוע שיעור שבועי בבית הכנסת 'מוסיוף' בירושלים, שיעור שעוסק בהלכות • "כיכר השבת" מגיש מידי שבוע את השיעור השבועי • השבוע בשיעור: כניעה וסבלנות (יהדות)
הגאון רבי יעקב ישראל לוגסי, מגדולי בעלי המוסר, מעביר מידי שבוע שיעור שבועי בבית הכנסת 'מוסיוף' בירושלים, שיעור שעוסק בהלכות • "כיכר השבת" מגיש מידי שבוע את השיעור השבועי • השבוע בשיעור: שמירת העיניים (יהדות)
לפני שאת מתייאשת, תני עוד הזדמנות, עשי צעד קטן נוסף כדי להגשים את עצמך. לראות את מי שאת באמת, ולזכור שבין המטרנות, הטיטולים, הבישולים והילדים, אולי את לא תמיד לובשת בגדי מלכות, אבל בתוכך את מלכה עם כתר (טיפים, משפחה)