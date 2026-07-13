שמי מערב ג'אווה שבאינדונזיה הפכו לאחרונה לקנבס צבעוני ומרהיב ביופיו, שעורר התרגשות עצומה בקרב התושבים | תופעה אופטית נדירה הידועה כ"ענני קשת" כבשה את הרשתות החברתיות והותירה אלפי צופים נדהמים אל מול מראה שמיימי בלתי נתפס (חדשות בעולם)
אלפי שנים אחרי שאבותינו ירדו למצרים - בזמן הבצורת הקשה, האנושות מנסה "לפרוץ" את מנעול הגשם בעזרת מטוסים וכימיקלים • מהמיליארדים של סין, דרך תיאוריות הקונספירציה באיראן ועד להחלטה המפתיעה של ישראל • על מה אנחנו שולטים ומה מחוץ לתחום בשבילנו? (מגזין)
בשנים האחרונות הפכו טענותיה של איראן על "גניבת עננים" לנושא מתוקשר ומסקרן, המשלב פוליטיקה, מדע ואקלים | בכירים בטהראן מאשימים את ישראל ומדינות נוספות במניפולציה מכוונת של מזג האוויר, שלטענתם גורמת לבצורת קשה במדינה. מנגד, מומחים ממדינות שונות - כולל בתוך איראן - מבהירים שטכנולוגיות שינוי מזג האוויר מוגבלות מאוד ואינן מסוגלות להשפיע על אקלים אזורי בקנה מידה רחב | האם אי פעם נעשה שימוש אמיתי במזג האוויר ככלי אסטרטגי בין מדינות - או שמא מדובר במיתוס פוליטי שנוח לגלגל אל השמיים? (בעולם)