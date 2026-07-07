העסקים הגדולים בחרו עוד הרבה לפני השלמת הבנייה: מרכז העסקים "רומטק" ברכסים הצליח למשוך אליו את השמות המובילים, וכמעט כל שטחי המסחר במתחם כבר שווקו בהצלחה. עבור בעלי העסקים המקומיים, זהו סימן ברור לאן נושבת הרוח והיכן צפויה להתרכז הפעילות העסקית בעיר (נדל"ן)
דוח חדש של Verizon חושף את האמת המטלטלת על עלויות פריצות הסייבר: הנזק הכלכלי זינק ב-80% תוך חמש שנים – הרבה מעבר לאינפלציה. כך הפכו אירועי הסייבר להוצאה תפעולית קבועה שמאיימת למוטט עסקים | התחזית למנכ"לים (טכנולוגיה)
לוחם מילואים שנפטר בנסיבות טראגיות הותיר חברת מיזוג אוויר משגשגת עם עשרות פרויקטים פעילים • בתו הקטינה בת ה-12 ניצבה בפני קריסה כלכלית • השופטת אישרה את המהלך שהציל את העובדים והלקוחות | הצלה בדקה התשעים (משפט)
עד היום נוכחות באתרים הגדולים נשמעה כמו משהו ששייך לרשתות ולמותגים עם תקציבי ענק. עכשיו, שיתוף פעולה חדש בין בזק B144 לכיכר השבת מציע לעסקים קטנים דרך פשוטה להיכנס לדיגיטל הגדול - במחיר של החל מ- 434 ₪ בחודש (כלכלה)
במסגרת התוכנית 'מאפילה לאורה', מגיש משה מנס ריאיון מרתק ומיוחד עם האיש שהפך מבעל דוכן לאימפריה כלכלית, איש העסקים רמי לוי | האפילה: חדר אחד עם שמונה נפשות ועלבון שחוותה אמו בשוק מחנה יהודה | האורה: ההצלחה העסקית בתחומים רבים | האסטרטגיה הכלכלית שלו, האם נשארים אותו דבר למרות ניסיון העושר, האם מרוויחים ממכירה של "עוף בשקל" והקובה של אמא בערב שבת? • צפו בריאיון (מאפילה לאורה)
כולם מדברים על "מינוף", כולם חולמים על "השקעות", אבל רובנו פשוט צועדים בעיניים עצומות לתוך סיוט כלכלי | בראיון מקיף מסביר מרטין בוקסדורף איך דווקא העשירים מסתבכים יותר | למה הקהילה שלכם היא המקום הכי מסוכן לכסף שלכם, ואיך הופכים לסיפור הצלחה במדינה שלוקחת את רוב הרווחים? (דבר ראשון)
חנות בגדים מפורסמת במגזר כמעט קרסה בגלל תביעת ענק • בעל חנות פיצוחים נתבע על 15 מיליון ש"ח כי לא רשם משקל על אריזה • אביר קארה בראיון: "יש כאן קרטל של עורכי דין תאבי בצע שמהלכים אימים על הציבור" • מדוע הציבור החרדי הפך ל"כר פורה" של עוקצים והונאות • הביקורת החריפה על תוכניות הכלכלה של השר ברקת • ראיון מקומם (דבר ראשון)
כשעזרא אחי נולד, השכנים הביאו לנו 'מתנה'.
זו הייתה קופסה גדולה, עטופה בנייר חגיגי ומיוחד שעורר בנו התרגשות עצומה. אבל ברגע
שפתחנו אותה, השמחה הפכה להלם נורא: בתוך קופסת נעליים ישנה הונחו שלושה עכברים מתים.
באותו רגע, לא העכברים היו אלו ששברו את לבי, אלא המבט של הוריי (משפחה)
כשהעסק שלכם זקוק למימון דחוף - בין אם זה לרכישת ציוד חדש, הרחבת המלאי או פשוט כדי לעבור תקופה קשה - קל להסתבך בהלוואות שלא מתאימות לכם | השוק הישראלי מציע היום מגוון רחב של פתרונות מימון לעסקים, אבל לא כולם שווים
קפאתי על מקומי, זה אליהו אגוזי החבר שלי
שהצטרף אליי לחו"ל. ישבתי על הכיסא, מנסה להבין את כל מה שקרה
עם אליהו, משחזר את הרגעים במפעל איתי יחד. אבל עדיין ליבי מסרב להאמין. אליהו? שהוא
יעשה לי דבר כזה? (חרדים)
הנשיא ביידן נמצא תיכף בשנת הבחירות שלו והוא פועל לקרב את הציבור היהודי והחרדי שמהווים קול משמעותי בארצות הברית | כארבעים אנשי עסקים ומנהיגים עסקיים יהודים בהם חרדים רבים התארחו אצל סגן שר המסחר של ממשל ביידן על מנת לקדם עסקים וקשרים בארצות הברית ולהביא לפתרונות עסקיים עימם הם מתמודדים (בעולם)