הקומיקאי, המבקר החריף אבי לוקוב הגיע לתוכנית 'דבר ראשון' עם משה מנס לבירור נוקב ונטול כפפות | עונה בכאב להאשמות על "מכירת חיסול" של עמדותיו, מתוודה בדמעות על הטעות הקשה ומסביר מדויק מדוע למרות כל הפגמים בממסד – הצבעה ליהדות התורה היא קידוש השם | וגם, תוקף את לייטנר אך מפנה אצבע מאשימה לעסקונה הישנה (דבר ראשון)
בזמן שלמבוגרים קשה לשבת יחד, הדור הצעיר של העסקונה החסידית תפס פיקוד והרים מערך לוגיסטי חובק ארץ • נציגי גור, שלומי אמונים, בעלזא, ויז'ניץ וצאנז התאחדו סביב שולחן אחד, שירטטו את מפות התנועה של מחאת הענק וערכו תיאום קפדני • מחר בשעה 16:00 למעלה מ-1,000 רכבים יצאו מעשרות מוקדים ברחבי הארץ בדרך לכלא 10 • כל הפרטים על האזהרות, הדילמה לגבי העריקים והארטיקים שיחולקו בצמתים (חדשות, חרדים)
בזמן שב'דגל התורה' מתרחש כאוס גדול ואין באמת בעל בית אמיתי שמנווט את המפלגה, כפי שהציבור הליטאי התרגל במשך שנים רבות, עוד מימי מרן הגרא"מ שך, גם בגזרה החסידית הכל רועש וגועש | "כיכר השבת" מנסה לעשות סדר בכוחות הצעירים (חרדים)
ההצבעה של חברי הכנסת אורי מקלב ויעקב אשר נגד חוק עונש מוות למחבלים, יחד עם הח"כים הערבים, בהוראתו של ראש הישיבה הגר"ד לנדו - עוררה סערה וביקורת מחוצפת | אלא שברגע האמת, יו"ר המפלגה גפני נעלם ולא הצביע נגד החוק | מה הוביל להחלטה התקדימית להתנגד לחוק כשעד היום רק נמנעו ולהיכן גפני נעלם? • "כיכר השבת" עם הסיפור מאחורי הקלעים (חרדים)
מנכ”ל משרד הבריאות נפגש עם כל ראשי הרשויות בהן יש מוקדי התפרצות חצבת, ואף קיים פגישה עם עסקנים חרדים בשכונת מאה שערים בירושלים | משרד הבריאות שב ומזכיר להורים: "לשלוח את הילדים לטיפול, רק במקומות מורשים" (בריאות, חרדים)