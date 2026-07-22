כיכר השבת

עוד כתבות על עפולה:

בימי בין המצרים

||
2
ש

הצלה ממש

נחמן שטרנהרץ|מקודם

טור כלכלי שבועי | מגזין כיכר

||
7

היו ביחד | הוטל צא"פ

||
3

נִקְמַת דַּם עֲבָדֶיךָ הַשָּׁפוּךְ

||
17

זהירות מונעת אסון

|

במסגרת שבת חיזוק

||
5

"חֲזוּ, חֲזוּ, בָּנַי חֲבִיבַי" | חג מתן תורה

||
22

"כאבכם הוא כאב האומה"

||
3

חדשות עם קנייטש

||
4

זריחה אדומה

||
7

טרגדיה קשה

||
5

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר