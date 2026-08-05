שמונה גורדי שחקים הבטיחו לדיירים גן עדן אקולוגי תלוי בשמיים, אך הפכו לניסוי מרתק שבו הצמחייה ניצחה את האדריכלות | בעוד הדירות נחטפו במהירות, המציאות בשטח יצרה מראה ויזואלי מהפנט ומפתיע שמושך את תשומת הלב של העולם כולו (חדשות בעולם)
עצים המור באתיופיה, העצים שמפיקים את אחד מחומרי הגלם היוקרתיים בעולם הבישום, נמצאים תחת איום מתמשך בשל שנות בצורת ושיטפונות קטלניים | החוקרים מזהירים: אם לא יינקטו צעדים לשיקום ולמסחר הוגן, גם עצי המור הבוגרים עלולים להיעלם - יחד עם פרנסתם של אלפי משפחות במזרח אתיופיה (בעולם)
מחקר חדש חושף כי שינויי האקלים גרמו ליערות הגשם הטרופיים בקווינסלנד לעבור מהיותם "ריאות ירוקות" של כדור הארץ למקור פליטת פחמן - תופעה חסרת תקדים שמעמידה בספק את יכולתם של יערות העולם לבלום את ההתחממות הגלובלית (בריאות)
מחקר בינלאומי חדש מגלה: גודל העצים ביערות האמזונס עלה עד כה בשיעור ממוצע של 3.2% בכל עשור, הודות לעלייה ברמות הפחמן הדו-חמצני | הממצא מגיע רגע לפני ועידת COP30 שתתקיים בברזיל, כשהוא מדגיש את החשיבות הקריטית של שמירה על יערות הגשם - בפרט בעת שישנם איומים מצד ייבוש ובירוא יערות (סביבה)
המצאה אוסטרלית פורצת דרך מצילה מאות מינים כשהיא מאפשרת יצירת חללים בעצים צעירים בתוך פחות משעה - תהליך טבעי שמצריך בדרך כלל מאות שנים | הפיתוח תופס תאוצה במדינות שונות, אבל המומחים מזהירים: יש ליישם אותו לצד הגנה הדוקה על העצים הוותיקים (בעולם)
לומדי הדף
היומי במסכת שבועות דף מ"ו, עסקו השבוע במקרה בו אדם אומר שהוא יהרוג את
'דקל' חברו | האם לצמחים יש רגשות כמו לבני האדם? | איזה קול נשמע מסוף העולם ועד
סופו? והאם צמחים מאזינים למוזיקה? (יהדות, הדף-היומי)
לא
תשחית את עצה | האם גם דברים אחרים נלמדים מאיסור השחתת האילנות? | האופנים המותרים על פי הגמרא | אילנות שמזקינים או שעץ שווה יותר מן הפרי |
הערבת אילן עם גוש העפר שתחתיו | סכנה!
אין לקצוץ את האילנות | מי צועק מסוף העולם ועד סופו | ומסירות הנפש של גוי בקציצת
האילנות (יהדות)
גשמים עזים ירדו במהלך הלילה ברוב רחבי הארץ, אך האם זה טוב בשביל הפירות והירקות? מנכ"ל ארגון מגדלי הפירות מסביר: "אנחנו במעקב צמוד אחר מזג האוויר. במידה והגשם ימשך יום יומיים לא יהיה נזק" | צפו בגשם על מטעי הפרי (מעניין, בארץ)