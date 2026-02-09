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פטור מעמלות לשנתיים

כיכר בשיתוף ישראכרט|מקודם

דבר ראשון - התוכנית המלאה

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התוכנית המלאה - דבר ראשון

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1

דבר ראשון | צפו

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2

הכל אפשרי • מונולוג

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מתקפות במליאה • צפו

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60

התקפלות מפוארת

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3

"מבלימה לצמיחה"

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הכנסת מתאחדת

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2
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3

בפניה לכחלון

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11

ומה תעשו בחו"ל

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כיכר השבת
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