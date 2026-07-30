בפיקוח הרבנות הצבאית, ארגון זק"א ובשיתוף משרד החוץ וההסתדרות הציונית, הועלו מסרביה עצמותיהם של שמעון ליב ורבקה הרצל. הם יובאו לקבורה ממלכתית בהר הרצל 77 שנה לאחר שחוזה המדינה הובא למנוחות בישראל |צפו בריאיון עם יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית (בארץ)
חוקרים מאוניברסיטת טקסס באוסטין הצליחו לפתח טכנולוגיית הדפסה חדשנית בשם CRAFT, המאפשרת לייצר העתק מדויק של יד אנושית - כולל מבנה של עור, גידים, רצועות ועצמות - מחומר אחד בלבד | השיטה עשויה לחולל מהפכה בהכשרת סטודנטים לרפואה ולשמש בעתיד גם לייצור ציוד מגן חכם (טכנולוגיה)
שמן זית - סקירה מקיפה על "הזהב הנוזלי" של המטבח הים-תיכוני: מהיתרונות הבריאותיים המוכחים מדעית, דרך שיטות השימוש הנכונות במטבח, ועד להמלצות מעשיות לבחירה, אחסון וצריכה מושכלת של אחד המרכיבים החשובים ביותר בתזונה הים-תיכונית המסורתית (בריאות)
האם החופשיות ההחלטית במדינת ישראל, והדמוקרטיה שכביכול מתנהלת כאן היא באמת עצמאות ודמוקרטיה אמיתית? האם כשחייל (סא"ל שלום אייזנר) שבחר ללכת לצבא ולמסור נפשו למען ארץ ישראל ועם ישראל, במשך הרבה שניםמעד ונתן מכה בקט רובה לאנרכיסט אנטישמי מדנמרק שתומך בטרור אלים של פלשתינאים, ואותו סא"ל חוטף כל כך הרבה השמצות וגינויים מהתקשורת השמאלנית
בחוף האקוודוקט בקיסריה נמצאו שלדי אדם עתיקים. רשות העתיקות: "העצמות לא שייכות ליהודים", אבל ב"אתרא קדישא" לא משתכנעים. לפני כשנה וחצי התגלו במקום שלדים נוספים וחצי שנה מאוחר יותר התגלה גם סרקופג – ארון קבורה עתיק. ברשות העתיקות אמרו כי לא הובא לידיעתם נושא השלדים, מכיוון שעל פי החוק הן לא מוגדרים כעתיקות
"הם גררו אותו דרך חלון הרכב החוצה, כולו זב דם. המשיכו להכות אותו בחמת רצח, לרגום אותו בסלעים, ולא נחה דעתם גם כשקרעו ממנו את בגדיו. רק ניידת משטרה שהגיעה גרמה להם לסגת". תיאור מזעזע ותמונות בלעדיות מהלינץ' שביצעו אנשי אתרא קדישא בפעילי האגודה למניעת חילול קברים (חרדים)