מול גל המעצרים של בני הישיבות והגזרות על עולם התורה בארצנו הקדושה, המונים יתכנסו הערב בירושלים לעצרת התעוררות וזעקה ברחובה של עיר • במעמד האדיר ישתתפו גדולי הרבנים מכל העדות והחוגים אשר אף ישאו דברים ויזעקו לרחמי שמיים • כל הפרטים (חרדים)
חסידות גור יוצאת שוב לרחובה של עיר: שעות ספורות לפני העצרת הגדולה ברחבת כלא 10 בעקבות מעצרו של תלמיד הישיבה שנכלא • חבר הכנסת גולדקנופף ביקר את הבחורים האסורים ופרץ בבכי: "לא יכול לראות את הדמעות" • כל הפרטים והלו"ז המלא לעצרת (חרדים)
היום, בעיצומו של צום שבעה עשר בתמוז – יום הובקעה העיר, תתקיים עצרת תפילה ומחאה בבית המדרש של החסידות בירושלים, באישור המשטרה ובהשתתפות רבני החסידות, בטענה של השפלות ופגיעה באדמו"ר ובבני משפחתו • בסאדיגורה ירושלים טוענים לאלימות מתמשכת של צד בני ברק כבר תקופה ארוכה (חסידים)
משה מנס וישראל מאיר דיברו עם דביר אפרתי שעשה קידוש השם בתחרות נינג'ה בה זכה מקום שני ומדבר לראשונה, יואלי ברים כתב חדשות 13 מספר על התקיפה שחווה בבני ברק, ועל הפוליטיקה הפנים חרדית. והאם מדינה לחרדים ומדינה שונה לחילונים זה משהו שיכול להיות?
בשיחה בלעדית עם 'כיכר השבת', רעייתו של הרב אריה יזדי מצהירה כי "הרב אינו מתכון לחזור בו". לדבריה, "הוא פעל מתוך כאב על חייל חרדי בצינוק" | הבן מנסה להרגיע: "נשמח לדבר עם ש"ס, הנראות שנוצרה נוראה" (חרדים)
לאחר שהתבטא בחריפות נגד הרמטכ"ל אייל זמיר בעצרת בבני ברק ואמר: "ארור, ימח שמו וזכרו", בסביבתו הקרובה של הרב אריה יזדי מגיבים לראשונה לסערה שפרצה ואומרים ל'כיכר השבת' כי "מדובר בפליטת פה", יחד עם זאת, הם תוקפים את הודעות הגינוי נגד הרב ואומרים כי "אחרי שהם לא עשו כלום למען בני התורה - הם ממהרים לגנות" | מקורביו טוענים מנגד כי "הדברים שנאמרו בעצרת נאמרו לאחר התייעצות ובהסכמת רבנים" (חרדים, בארץ)
תנועת ש"ס פרסמה הודעת גינוי רשמית לדברי הרב אריה יזדי בעצרת בבני ברק שהתבטא נגד הרמטכ"ל: "ארור ימח שמו וזכרו" • ש"ס: "האמירות הקיצוניות אינן משקפות את דעת מועצת חכמי התורה ובניגוד לדרכה של ש״ס, שהנחיל לנו מרן רבינו עובדיה יוסף" | רה"מ נתניהו והנשיא הרצוג פרסמו הודעות גינוי חריפות (חרדים)
בעוד בצפון הארץ נרשם לילה מתוח, ב'פלג הקנאים' קיימו עצרות תפילה המוניות ב-13 מוקדים בארץ, ביום בו נשרפו כ' קרונות ספרים, נגד גזירת הגיוס • לאחר אמירת י"ג מידות ותקיעת שופרות – הרוחות סערו בבירה: מכת"זיות, רימוני הלם ושני עצורים | צפו בתיעודים (חרדים)
ככלות שלושים יום להסתלקותו הפתאומית של הגאון הרב משה צרף זצ"ל, שנפטר במהלך חתונת נכדו – התכנסו המונים לעצרת זיכרון מרכזית בבית הכנסת ב'רמת אלחנן' • הראשל"צ הגאון הרב יצחק יוסף פלפל בהלכות הספד, והגר"י זילברשטיין התנצל בפני הקהל • תיעוד וסיקור (חרדים)
טראמפ מציע להחליף מופעים שתוכננו בחגיגות 250 שנה לעצמאות ארה"ב בעצרת "להפוך את אמריקה לגדולה שוב", לאחר פרישת אמנים | "אני שוקל להביא את האטרקציה מספר אחת בעולם, דונלד ג'יי טראמפ", כתב הנשיא בין השאר (מעניין)
בימים שבין חג הפסח לחג השבועות, נפתחים אוצרות שמיים ומעניקים לנו הזדמנות נדירה לרפואה מופלאה שאינה כדרך הטבע | גדולי החסידות גילו כי טיפות הגשם היורדות כעת אינן רק ברכה לאדמה, אלא תרופה וסגולה ל"רפואה גדולה מכל התחלואים שאין כדוגמתה בכל העולם" (יהדות ואקטואליה)
בצל האסון: צפו בתיעוד ענק, מרטיט ומרהיב של עצרת הרבבות שגדשה את רחובות ירושלים הערב • גדולי ישראל, אדמו"רים, רבנים וגאוני עולם עמדו בראש המוני בית ישראל בזעקה נגד גזירת הגיוס – רגעים ספורים לפני שההתעלות הפכו לאבל כבד עם הישמע הבשורה הקשה • שמואל דריי היה, ומגיש תיעוד ענק מכל הזוויות (חרדים)