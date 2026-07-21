ראש העיר עראבה אחמד נסאר, וראש הוועד העממי וחבר המועצה אנור יאסין, נפצעו באורח בינוני מירי | המשטרה פתחה בחקירה ובסריקות אחר חשודים בירי | ראש עיריית עראבה היה מאוים בדרגה גבוהה | במשטרה מעריכים שהרקע לירי הוא ניסיונות של ארגוני פשיעה להשתלט על מכרזי העירייה (משטרה)
הנאום שנשא אחמד נסאר בטקס לציון מאורעות אוקטובר 2000 עורר זעם במערכת הפוליטית | מנכ"ל משרד הפנים שיגר מכתב מחאה חריף והודיע כי יבחן עצירת תקציבים לעירייה | השר בן גביר: "תומך טרור – אין מקומו בראש עירייה שממומנת מכספי המדינה" (בארץ)
ערב שבת ההילולה של התנא הקדוש רבי חנינא בן דוסא, שחל בכ"ו באייר, אירע נס של ממש לאברכים שעלו להתפלל בציונו בעיר עראבה שבצפון | פורעים ערבים יידו לעברם בקבוקים ואך בנס לא הצליחו לפגוע בהם | כוחות גדולים של משטרה הוקפצו למקום ואבטחו את התפילה | תיעוד (חרדים)
אירוע חריג התרחש הערב (חמישי) בעראבה שבגליל התחתון, במהלכו גבר נהרג בחילופי אש עם בלשי המשטרה, לצידו נפצע גבר נוסף באורח קשה, ושניים נוספים נעצרו | על פי הודעת המשטרה "החשודים פתחו באש לעבר רכב הבלשים, השוטרים פעלו בנחישות, חתרו למגע, הגיבו חזרה לעבר מקור הירי ונטרלו את החשודים" (חדשות, משטרה)
גם בימי חיתום הדין יקיימו מניין אברכים ת"ח את הסגולה והבדוקה שמחוללת ישועות למעלה מדרך הטבע, במערת קברו של התנא רבי חנינא בן דוסא זיע"א בכפר עראבה • זו ההזדמנות להצטרף לאלפים שכבר קיימו את הסגולה ולזכות לישועות לקראת ימי חיתום הדין (בארץ)
שני צדדים שחתמו על הסכם למכירת שטח בצפון, הציגו גרסאות שונות בנוגע למחיר ולנסיבות החתימה. המעניין בפסק הדין היה המחלוקת שבין העליון למחוזי בכל הקשור למסקנה המשפטית הנובעת מן העובדות השנויות במחלוקת (משפט)