משפחה חרדית מרכסים עם ניסיון בטיולים, שיצאה לטיול שגרתי בנחל גוב שבערבה חוותה שעות ארוכות של חרדה בשל טעות בניווט, עד שמתנדבי יחידת החילוץ איתרו אותם במצב בטוח וללא צורך בפינוי רפואי לבית החולים (חרדים)
אילו פסוקים מומלץ לומר לפני שיוצאים
לדרך | כיצד יהפוך את ההליכה לשליחות מצווה | ערבה חבוטה או אפיקומן | איזה שם יש לומר 4 פעמים ואיזה לחש יש לומר 26
פעמים | הריני "מקשר את עצמי" אמירת בשם צדיק בהחלט יכולה לעזור | ובלכתך בדרך (יהדות)
מדוע אנו חובטים את הערבה ביומה הגדול ולמה היא הופכת ביום שאחרי הושענא רבא? האם יש בכלל ערבה בעולם או שזו רק אשליה וקונספירציה? // הרב אבי אברהם במונולוג אישי מרגש של יהודי בעל רגש שלמד לאתרג את הערבה שבו (חנוך לנוער)
בתפילת שחרית בהושענא רבה, נוטלים חמש ערבות וחובטים חמישה פעמים על הקרקע • צפו בגלריית תמונות מרהיבה ביופיה של צלמי פלאש 90, מנטילת ארבעת המינים בפעם האחרונה לשנה זו, ומנהג חביטת הערבה בכותל המערבי, ובחסידויות בעלזא בירושלים וויז'ניץ בבני-ברק (חגי ישראל)
לקראת חג-הסוכות מגבירים פקחי רשות הטבע והגנים את הפיקוח וההסברה על מנת למנוע השחתת עצים ושיחים על ידי כריתת ענפיהם לצורכי סיכוך או ארבעת המינים. הרבנים הראשיים קבעו: סכך או ארבעת המינים שמקורם בגניבה - אסורים הלכתית. צפו בצעירים שנעצרו השבוע (חדשות, בארץ)
היום בצהריים הוזעק צוות של יחידת החילוץ עין יהב לנחל, בשל דיווח על כלי רכב שנסחף במקום. שניים מהלכודים חולצו בעזרת מסוק צבאי, אך אחד מהם מת מפצעיו. עוד בדרום: יחידת 669 של חיל האוויר חילצה שלושה בני אדם שנסחפו עם משאיתם בנחל פארן (בארץ)