לאחר שתיעד את עבודת הקודש אצל האדמו"ר מרחמסטריווקא, הצלם שוקי לרר ממשיך לחשוף רגעים אחרונים ונדירים של יום הושענא רבה – הפעם מבית מדרשו של הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן, האדמו"ר מ'תורת חכם' | בתיעוד המיוחד נצפה הגה"צ בשיא עבודת הנענועים של הושענא רבה מתוך דבקות, דקות ספורות לפני כניסת חג שמחת תורה. בהמשך נצפה בחביטת ה"ערבות מורביות" על פי כוונות האר"י ז"ל (חסידים)
יוסי עבדו בסודות ארבעת המינים: המקובלים מגלים מדוע הלולב צריך להיות ארוך ועבה, מה הקשר לשבע הספירות התחתונות, ו-14 סגולות מיוחדות של מצוות ישיבת סוכה שיכולות לשנות את חייכם. מדריך מקיף עם הנהגות ומנהגים לחג (סוכות)
ערב סוכות עם יוסי עבדו והרב חיים פוקס: איך בניית הסוכה עצמה מתקנת, למה הידור בארבעת המינים מחנך לדורות, ואיך כיסא לאושפיזין ונר קטן פותחים שערי חסד עד הושענא רבה | סגולת הרימונים שהופכים לליקר ולסגולה לרפואה | וגם: איך מתכוננים כבר מעכשיו, מהיום הראשון של חג הסוכות, לחג החנוכה? (סוכות)
למה לולב אחד מזנק ל-300 ש"ח בעוד אחרים עולים גרושים? מהי תיומת? איך בוחרים אתרוג ומהו הזן החדש 'חזון איש - מרוקאי'? ולמה ההדס של רש"י - מעלה את המחיר? | במשדר חגיגי ומיוחד לכבוד חג הסוכות בהנחיית יוסי עבדו, רבנים ומגדלי ארבעת המינים חושפים את הסודות מאחורי הקלעים ומגלים את כל הטיפים בדרך לקנייה מהודרת של הלולב, האתרוג וההדסים • צפו (חג הסוכות)
בדף היומי מסכת בבא-בתרא
דף קעג - דנה הגמרא במקור דין ערבות בפסוק
בו יהודה מתחייב להחזיר את בנימין ממצרים.
פסוק זה מעורר שאלה:
האם מדובר בערבות רגילה
או בערבות קבלן?
| וכיצד יכול יהודה
להיות ערב אם הוא גם הלווה?
(יהדות, הדף היומי)
החרדים מתקפלים מהאולטימטום על הגיוס - ומטפסים על עץ חדש, הפעם נגד יריב לוין, חנוך מילביציקי והרפורמה המשפטית | הבעלזערס הצעירים ראו את המתאגרף וחשבו: "בטח עובד חדש" | הפוסק הספרדי במסר חריף: אין מקום בהלכה להילולה | סיקור נרחב: הלילה הילולת התנא שמעון הצדיק בשייח ג'ראח (מעייריב)
שיירי מצווה מעכבין את הפורענות | מה מקור המנהג לזרוק את הערבות על גבי ארון-הקודש? | המנהגים השונים בשיירי הערבות לשריפת חמץ או שמא לאפיית מצות? | כיצד עושים בכך זכר למקדש? | סגולת הערבה לפרנסה ולנסיעה בטוחה | ישראל לסגולתו (יהדות)
המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן ערך את עבודת היום ביום הושענא רבה יחד עם קהל מעריציו | לקראת חביטת הערבות בצהרי היום הובא לפני הגה"צ ערבי נחל ענקיות, ובזה חבט | הסיבה לערבות הענקיות, בכדאי שיהיה מספיק ערבות לשמירה ברכה והצלחה שיחולקו לכלל המעריצים בארץ ובעולם (חסידים)
מדוע אנו חובטים את הערבה ביומה הגדול ולמה היא הופכת ביום שאחרי הושענא רבא? האם יש בכלל ערבה בעולם או שזו רק אשליה וקונספירציה? // הרב אבי אברהם במונולוג אישי מרגש של יהודי בעל רגש שלמד לאתרג את הערבה שבו (חנוך לנוער)