סיכול בשידור חי: במבצע מהיר ומדויק שהותר היום לפרסום, הצליחו כוחות הביטחון לעצור חשוד שתכנן לבצע פיגוע בטווח זמן מיידי. המעצר התבצע בשבוע שעבר, לאחר מידע מודיעיני קריטי שהצביע על הימצאות המחבל בתוך מסגד בלוד | צפו (צבא וביטחון)
יממה אחרי ירושלים - הסמינרים בבית שמש חוזרים לפעילות מלאה: כל הפרטים על מתווה הגר"מ גולדשטיין | בכיר בחסידות גור על מצבו של האדמו"ר: "אל תאמינו לשמועות" | רבה של אומן פגש את בכירי המשטרה והתריע בחסידים: לא להכניס סמים לאוקראינה - גם לא חומר רפואי | האדמו"ר מבוהוש הגיע להתברך מהגר"מ שטרנבוך והופתע: נוסח הברכה היה חריג | סערת הגלידות: המשטרה עצרה את הערבי שהתרברב בכך שיורק לתוך המכלים (מעייריב)
המשטרה הגישה הצהרת תובע נגד צעיר חרדי ירושלמי בגין הריגה, הפקרה לאחר פגיעה את פואד עליאן לאחר סכסוך שפרץ ביניהם בכביש במהלכו הם ניהלו מרדף והערבי נדרס ונהרג | השופטת דחתה את בקשת איסור הפרסום על שמו של החשוד (חדשות, בארץ)
המשטרה ושב״כ חשפו ועצרו תושב מזרח ירושלים שיצר קשר עם גורמי ארגון הטרור 'חיזבאללה' וארגוני טרור נוספים ומחבלים | בתום החקירה, הוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת כתב אישום | לפני זמן קצר העדכנה הפרקליטות על הגשת כתב אישום נגד המחבל (ביטחון)
הדיווח הראשוני שהתקבל במשטרה היה על פיגוע וקולות ירי ברחוב סשה ארגוב ברעננה | המשטרה שהוזעקה למקום עצרה חשוד תושב טייבה ומחקירה ראשונית עלה כי הוא נמלט ממאבטח לאחר מריבה על רקע חניה: "נשלל החשש לפח"ע" (משטרה)
מהפרטים הראשוניים עולה כי מחבל דרס יהודי ברחוב אהרונוביץ' בבני ברק | המשטרה עדכנה תחילה כי מדובר ב"חשד לפיגוע דריסה"; בהמשך הודיעה כי מדובר בפיגוע לאומני | המחבל - ערבי ישראלי, נעצר בסמיכות לזירת הפיגוע (ביטחון)
תקיפה על רקע גזעני: לאחר הפגנת הימין הענקית בירושלים ביום שני בערב, כמה גורמים קיצוניים הכו באלימות נהג מונית ערבי בתחנת הדלק בכניסה לירושלים. היום, המשטרה מודיעה, כי נעצרו עוד שני חשודים (חדשות משטרה)
משפחה חרדית שטיילה בירושלים, הותקפה על-ידי צעיר ערבי, לאחר שזה השליך על המשפחה כוס עם משקה, מרכב המאזדה בו נסע | הכוס לא פגעה במשפחה אך שוטרים שהיו בקרבת מקום עצרו את החשוד | בחקירתו טען כי לא התכוון לפגוע באיש ובית המשפט
הורה לשחררו אך נתן עיכוב ביצוע לבקשת המשטרה (חדשות)