ירון אברהם נולד למשפחה מוסלמית בלוד, נשלח בילדותו למסגדים בעזה ובחברון, ראה מקרוב אלימות שאי אפשר לדמיין, חי כהומלס ברחובות אילת, התגייס לצה"ל, ובסופו של מסע בלתי נתפס מצא את עצמו יושב בבית מדרש, מתגייר ומגדל ילדים יהודים. בשיחה מטלטלת עם אלי גוטהלף הוא חוזר אל הלילה שבו אחותו נרצחה, אל השנים במסגדים בעזה, ואל הרגע שבו יהודי זר אחד שינה את מסלול חייו. צפו (כיכר FM)
שער שכם ריק מאדם, אך הרוחות סוערות מתמיד. בראיונות חסרי תקדים שנערכו בלב המתיחות של חודש הרמדאן, תושבי האזור חושפים תמיכה מבהילה באויב האיראני, זלזול בדת היהודית ("הדת שלכם מזויפת") ופרשנות דתית יוצאת דופן על ה"חוריה" שמחכה למחבלים בגן עדן. צפו בתיעוד המלא של משה אריה (חדשות ביטחון)
שני גברים בעלי חזות ערבית נכנסו אמש לחנות בגדים מקומית ורכשו חליפות חרדיות וציציות | רק כעבור 40 דקות הועבר דיווח למשטרה שפתחה בסריקות וגם העבירה דיווח לשב"כ | השוטרים קיבלו תיאור ותמונות של החשודים מהמוכרת והחלו מיד בסריקות נרחבות באזור, אך למרות המאמצים, לא הצליחו לאתרם (ביטחון)
הראשל"צ נפגש עם הבחור אברהם מלול ששוחרר מהכלא הצבאי | אחרי 4 שנים - ביהמ"ש הרשיע ערבי שהשפיל יהודי על רקע לאומני | דיווח בריטי - ישראל הקליטה שיחות של אמריקאים במרכז התיאום | בדיון על חוק עונש מוות למחבלים חברי עוצמה יהודית ענדו סיכת "חבל תלייה" | הסכם הפסקת האש בין תאילנד לקומבודיה - קרס | מחבל שהשתתף בטבח בשביעי באוקטובר - חי כאחד האדם בבלגיה | יש תאריך - נתניהו יפגש עם הנשיא טראמפ בארה"ב | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | צפו (היום בכיכר)
לאחר שני עשורים בתפקיד קריטי בהסברה, אלוף-משנה אביחי אדרעי, ראש תחום תקשורת בערבית בחטיבת דובר צה"ל, צפוי לפרוש משירות | מי שהפך לאחד הסמלים הישראליים המוכרים ביותר ברחבי המזרח התיכון יפנה את מקומו בקרוב (חדשות צבא)
צעיר ממזרח ירושלים נעצר לאחר שפורסם סרטון ברשתות החברתיות שבו נראה מתראיין ומספר כי הוא עובד במפעל לגלידה ישראלית וטוען כי "יורק ודוחף אצבעות לתוכה" | עם פרסום הסרטון פתחה המשטרה בחקירה, ובלשי הימ"ר איתרו את החשוד ועצרו אותו | בחקירה נבדק "חשד" שמדובר בהסתה ממניע גזעני (משטרה)
בואו ללמוד לדבר ערבית ולהבין מה קורה בעזה ובתימן | השיגור המסתורי שהלחיץ את תושבי המרכז | בואו לצלילה אל מעמקי הים לראות בפלאי הטבע ולזהות את הדגים רועדים | חיל הים כשל או הצליח ומה למדנו לקח | פנינת הדף היומי ומוסר השכל | פינה אישית של יוסי, והאם החיים שחור ולבן (דבר ראשון)