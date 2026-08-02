השנאה וההסתה נגד החרדים: בקבוצה של פעיל השמאל ורודף הדת נאור נרקיס נטען כי בית לנוער בסיכון בעיר פונה השבוע בצו עירוני לטובת חסידות גור | ראש העיר, יאיר מעיין הכחיש אתת הטענה ותקף: "נאור נרקיס לא נבחר בפריימריז ומחפש להמשיך בהסתה נגד הדתיים במטרה לעורר שנאת אחים בארץ" (בארץ)
15 שנה אחרי הרצח המזעזע בדרום - העולם היהודי סוער בעקבות רצח הצדיק רבי עמוס | המאבק נגד החרדים בערד נמשך - חסידי גור חוששים מקיום התהלוכה המתריסה | אקטואליה חרדית הלכתית: מה קורה כשעריק חרדי זוכה בכרטיס טיסה בהגרלה? | ש"ס תמכה, יהדות התורה נעדרה: חוק המואזין אושר | הצצה מרתקת: כך נראה הדאצ'ה של האדמו"רים באוסטריה (מעייריב)
רבם של חסידי גור בערד הרב מרדכי חיים וולקוביץ קורא להרגיע את הרוחות בעיר - לאחר הקטטה החריגה והאלימה שפרצה אתמול בעיר, בין חסידים לחילונים, ברקע מחאת הרכבים ולאחר שתושבים בעיר ניסו לחסום את יציאת החסידים: "אין לענות למחרפים למיניהם” (המכתב המלא)
אירוע אלימות חריג בערד, כאשר קטטה המונית ועימותים פיזיים קשים פרצו ברחובות העיר בין חסידי גור לבין תושבים חילונים | כוחות גדולים של משטרת המחוז הדרומי ולוחמי מג"ב הוזנקו למקום כדי להפריד בין הניצים, להשליט סדר ציבורי ולמנוע את המשך שפיכות הדמים, ברקע המתיחות רבת השנים בעיר (בארץ)
לאחר שיו"ר יהדות התורה דרש מהמפכ"ל לפתוח בחקירה פלילית נגד ראש עיריית ערד לשעבר, שקרא ל"אינתיפאדה עירונית" נגד המגזר – אגף החקירות והמודיעין של המשטרה מעדכן במכתב רשמי: הדברים הועברו לבדיקת גורמי המקצוע בחשד להסתה (חרדים)
יו"ר יהדות התורה, יצחק גולדקנופף פנה במכתב למפכ״ל בבקשה לפתוח בחקירה פלילית נגד ראש עיריית ערד לשעבר ניסן בן חמו לאחר שהתבטא נגד חרדים וקרא ל'אינתיפאדה עירונית' | זאת בעקבות מחאות אנשי חסידות גור בעיר, שהציתו סערה בעיר הדרומית, כאשר ראש העיר המודח רוכב על גלי השנאה (חרדים)
הפגנת חסידי גור הסלימה ברקע מעצרו של אברך בשבוע האחרון בנושא שאינו קשור לגיוס, ושוחרר היום |מוקדם יותר היום תמך ראש העיר בזכותם של חסידי גור להפגין, אולם לאור האנרכיה שפרצה אחר הצהריים, הוא שינה את הטון (חרדים)
האם הציבור החרדי מהמר על חייו בשם האמונה, או שהתקשורת המציאה "פייק ניוז" על הזלזול במקלטים? | סקר "סופר דאטה" חושף נתונים שיהפכו לכם את הבטן: מי מאמין שהתורה מגינה גם מול טילים בליסטיים, מדוע אברך ממוצע חסין לחרדות שמשגעות את המדינה, ומה קרה כשדובר פיקוד העורף נתקל ב"קיר הברזל" של עולם הישיבות? | פאנל המומחים עם כל הנתונים (אולפן כיכר)
האירוע שהכה בתדהמה את הקהילה החרדית בערד הותיר 170 משפחות חסרות כל, שבועות ספורים לפני פסח. יעקב שקול, מתנדב 'איחוד הצלה' ותושב העיר, מתאר בראיון קורע לב את המראות המזעזעים מהשטח: ילדים שאיבדו את ביתם, משפחות שנותרו עם גרב אחת בלבד כמזכרת, והשאלה המהדהדת לקראת ליל הסדר – "למה הלילה הזה אנחנו בבית מלון?" ההרס הוא לא רק פיזי, הוא מוחלט. עכשיו, הם צריכים אתכם כדי לקום מהריסות.
האם המערכה מול איראן בדרך להסלמה? | מדוע גדוד מילואים של 'נצח יהודה' - הודח? | וגם, ניר חפץ בריאיון על הכאוס בלשכת ראש הממשלה נתניהו, והעדות המצמררת מהחורבן בקהילה החרדית בערד בעקבות הפגיעה הישירה • צפו ב'יומן מלחמה' (אקטואליה)
מפוני העיר ערד שנקלטו במלון בעיר הקודש ירושלים, הופתעו השבוע מביקורו של ראש העיר משה ליאון • המפונים סיפרו על הקושי וההתמודדות, וזכו למעטפת של אוהלי תפילה, פעילויות בהפרדה וספרייה ניידת • ליאון הורה: "להכשיר שטחים נוספים לפעילות עבור הילדים" (חדשות)
כלל הילדים שפונו מבני ברק ופתח תקווה ל'שניידר' - שוחררו | תינוקת בת שנה וחצי שנפגעה בידה מההדף - אושפזה למעקב | ילדה בת 7 שנפצעה באורח קשה בזירת הנפילה בערד לפני שלושה ימים מאושפזת במצב קשה בטיפול נמרץ (חדשות)
לאחר פגיעת הטילים הישירה בריכוזי חסידות גור בערד ובדימונה, ירדו בני האדמו"ר, הרה"צ רבי נחמיה והרה"צ רבי ישראל מנחם אלתר, למסע חיזוק מיוחד בשליחות אביהם • הקשר הטלפוני המרגש עם אדמו"רי סאטמאר וסקווירא והשוקולדים שנשלחו מהקודש פנימה לילדים שבתיהם נהרסו • צפו בתיעוד המרגש (חסידים)
שבעה ימים אחרי חנוכת הסניף, מצאו עצמם המתנדבים הצעירים של ארגון 'הצלה' בלב זירה רב נפגעים בערד • במפגש חוסן מיוחד שחזרו הגיבורים את רגעי החילוץ הדרמטיים, ושמעו דברי חיזוק מהרה"צ רבי נחמיה אלתר, בנו של האדמו"ר מגור שהגיע להוקיר את פועלם (חרדים)
בטיש 'לחיים' שערך ראש הישיבה הגה"צ רבי שאול אלתר, בהיכל בית מדרשו הגדול בירושלים, התייחס בדם ליבו לנפילות הקשות בקהילת גור בערד, וכלשונו 'אצל אחינו' | בדבריו המשיל את האזעקות לרעמים שנועדו 'לפשט עקמומיות שבלב' וקרא לקהל: 'אל תתעסקו בטפל, הקב"ה מדבר איתנו אחרת' | האזינו לדברים המלאים (חסידים)