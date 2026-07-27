הצלם שלומי כהן פגש במקרה את נהוראי, בחור בישיבה גדולה, שכמו עשרות אלפים מוגדר כ"עריק" בגלל שיושב ולומד תורה 16 שעות ביום | נהוראי, חשף את סיפורו האישי העצוב, והמחיר הכבד שמשלם בגלל העריקות - אבל בשמחה | צפו (חרדים)
בישיבת תפארת יונתן יהושע בירושלים נערכים לשחרורו של הבחור אלחנן מזרחי מהכלא הצבאי | תלמידי הישיבה צפויים להגיע עם ראש הישיבה לשערי הכלא, ומשם ייצא ברכב שרד יוקרתי לקבלת פנים חגיגית בישיבה | ראש הישיבה ל”כיכר השבת”: “עשינו הרבה מאוד מאמצים כדי שישתחרר לפני תשעה באב, וברוך השם הצלחנו" (חרדים)
עסקנים בכירים שרובם מגיעים מהשולים של הציבור החרדי מתכננים מחאה חסרת תקדים ומנסים לקבל תמיכה מהמיינסטרים • המחאה המתוכננת: שיירות המוניות לכלא הצבאי במטרה להאט תנועה | בדגל התורה הבהירו: "לא הגיע לדרג הפוליטי" (חרדים)
הבחור ראובן למנצח שוחרר מהכלא הצבאי והגיע לקבל ברכה מגדולי ישראל • הגרמ"ה הירש שמע את פרטי המעצר והתעניין מאוד בדרך בה הוא נעצר, מי עצר אותו ומדוע הבחור שהיה איתו ברכב שוחרר מהר| התיעוד המלא מהביקור (חדשות חרדים)
המשטרה נגררת לתוך אירוע רב-נפגעים | צה"ל מפעיל "שיקולים אנליטיים קרים" על משפחות פריפריאליות והרעיונות למרי אזרחי כבר מתגלגלים בחדרים הסגורים | "צריך להבין שהאירוע פה הוא הרבה מעבר למלחמה בין חרדים לחילונים, זה אירוע מוסרי, חוקתי ומשפטי רחב, מקרה בוחן שמשליך על כל המדינה שלנו": אלי גוטהלף ויהודה גליקמן התיישבו לשיחת עומק, בלי פוליטיקה - רק ניתוח קר של משבר הגיוס המדמם (כיכר FM)
הפלג הירושלמי יוצא היום להפגנות ברחבי הארץ במחאה על גל המעצרים • הגר"ע אויערבאך: "לא עת לחשות וחובה כפולה ומכופלת למחות על ביזוי התורה" • ההפגנות יתקיימו בירושלים ובני ברק החל מהשעה 17:00 | פרטים מלאים (חרדים)
בשיחה סוערת במיוחד בהיכל הישיבה בגבעת זאב, זעק ראש הישיבה של הבחור שנעצר הלילה, על העוול שנעשה לבחורי ישיבות ולעולם התורה: "אנחנו נמצאים בתקופות הכי אפלות, כמו בתקופת הרומאים. אני ראיתי את הבחור בסוף סדר שלישי ובבוקר העירו אותי לספר לי שהוא נעצר. זה מזעזע | דבריו המלאים (אקטואליה)